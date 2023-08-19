https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С" - РИА Новости, 19.08.2023
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"
Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T08:41
2023-08-19T08:41
2023-08-19T08:41
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
"панцирь-с"
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщили РИА Новости в холдинге. "Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком - Минобороны России", - сказали в ведомстве. Для "Панциря" ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов. Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса "Панцирь" уменьшена до 500 метров. На одной штатной направляющей пусковой установки "Панциря", на которой размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины. "Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет. ЗРПК "Панцирь" активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20230814/raketa-1889970435.html
https://ria.ru/20230814/sprut-1889866832.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, высокоточные комплексы, "панцирь-с", россия, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, "Панцирь-С", Россия, Ростех
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"
"Высокоточные комплексы" проводят испытания мини-ракет для "Панциря-С"
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщили РИА Новости в холдинге.
"Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком - Минобороны России", - сказали в ведомстве.
На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету
Для "Панциря" ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов. Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса "Панцирь" уменьшена до 500 метров.
На одной штатной направляющей пусковой установки "Панциря", на которой размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины.
"Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.
ЗРПК "Панцирь" активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.
"Ростех": новая пушка "Спрут-СДМ-1" готова к серийному производству