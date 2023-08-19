https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html

В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"

В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С" - РИА Новости, 19.08.2023

В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"

Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T08:41

2023-08-19T08:41

2023-08-19T08:41

специальная военная операция на украине

безопасность

высокоточные комплексы

"панцирь-с"

россия

ростех

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщили РИА Новости в холдинге. "Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком - Минобороны России", - сказали в ведомстве. Для "Панциря" ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов. Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса "Панцирь" уменьшена до 500 метров. На одной штатной направляющей пусковой установки "Панциря", на которой размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины. "Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет. ЗРПК "Панцирь" активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20230814/raketa-1889970435.html

https://ria.ru/20230814/sprut-1889866832.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, высокоточные комплексы, "панцирь-с", россия, ростех