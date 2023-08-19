Рейтинг@Mail.ru
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С" - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С" - РИА Новости, 19.08.2023
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"
Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T08:41
2023-08-19T08:41
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
"панцирь-с"
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщили РИА Новости в холдинге. "Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком - Минобороны России", - сказали в ведомстве. Для "Панциря" ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов. Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса "Панцирь" уменьшена до 500 метров. На одной штатной направляющей пусковой установки "Панциря", на которой размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины. "Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет. ЗРПК "Панцирь" активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20230814/raketa-1889970435.html
https://ria.ru/20230814/sprut-1889866832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, высокоточные комплексы, "панцирь-с", россия, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, "Панцирь-С", Россия, Ростех
В России проводят испытания мини-ракет для ЗРПК "Панцирь-С"

"Высокоточные комплексы" проводят испытания мини-ракет для "Панциря-С"

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщили РИА Новости в холдинге.
"Испытания мини-ракет проводятся в настоящее время. По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком - Минобороны России", - сказали в ведомстве.
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету
14 августа, 14:38
Для "Панциря" ранее была разработана зенитная управляемая ракета ближнего перехвата, которая существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет о таких целях, как БПЛА, реактивных снарядах РСЗО, высокоточном оружии, бортовом вооружении самолетов и вертолетов. Ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетным для комплекса "Панцирь" уменьшена до 500 метров.
На одной штатной направляющей пусковой установки "Панциря", на которой размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины.
"Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.
ЗРПК "Панцирь" активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.
Стрельба из авиадесантной самоходной противотанковой пушки Спрут-СДМ1 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Ростех": новая пушка "Спрут-СДМ-1" готова к серийному производству
14 августа, 03:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВысокоточные комплексы"Панцирь-С"РоссияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала