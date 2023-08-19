https://ria.ru/20230819/raketa-1890966688.html

В Крыму сбили украинскую ракету С-200

В Крыму сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 19.08.2023

В Крыму сбили украинскую ракету С-200

Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T07:15

2023-08-19T07:15

2023-08-19T08:15

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873399960_0:75:3364:1967_1920x0_80_0_0_a94f9e0cb1bcf9106db60fe3a4a78cdc.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны."Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", — говорится в релизе.Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Неделю назад, 12 августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230819/obstrely-1890966342.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, происшествия