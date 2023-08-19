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В Крыму сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 19.08.2023 (обновлено: 08:15 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/raketa-1890966688.html
В Крыму сбили украинскую ракету С-200
В Крыму сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 19.08.2023
В Крыму сбили украинскую ракету С-200
Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T07:15
2023-08-19T08:15
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.&quot;Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе&quot;, — говорится в релизе.Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Неделю назад, 12 августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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россия
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россия, республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Происшествия
В Крыму сбили украинскую ракету С-200

МО: в Крыму средствами ПВО сбили украинскую ракету С-200, жертв и разрушений нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг РИА Новости. Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«

"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", — говорится в релизе.

Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Неделю назад, 12 августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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