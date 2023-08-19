https://ria.ru/20230819/raketa-1890966688.html
В Крыму сбили украинскую ракету С-200
В Крыму сбили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 19.08.2023
В Крыму сбили украинскую ракету С-200
Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T07:15
2023-08-19T07:15
2023-08-19T08:15
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873399960_0:75:3364:1967_1920x0_80_0_0_a94f9e0cb1bcf9106db60fe3a4a78cdc.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны."Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", — говорится в релизе.Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Неделю назад, 12 августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230819/obstrely-1890966342.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873399960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70434a6825a298107c7dae1ffc3c635c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Происшествия
В Крыму сбили украинскую ракету С-200
МО: в Крыму средствами ПВО сбили украинскую ракету С-200, жертв и разрушений нет