https://ria.ru/20230819/puteshestviya-1890691897.html
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для стоповера
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для стоповера - РИА Новости, 19.08.2023
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для стоповера
Названы самые популярные у российских туристов страны для длительных пересадок, или стоповеров, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:01
2023-08-19T03:01
2023-08-19T03:01
туризм
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россия
турция
италия
пассажиры
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Названы самые популярные у российских туристов страны для длительных пересадок, или стоповеров, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей изучили на базе Big Data МТС поездки путешественников за рубеж через третьи страны в первом полугодии 2022 и 2023 года. Длительность стоповеров составляла от 12 до 72 часов. Такие стыковки позволяют посмотреть достопримечательности транзитной страны. Учитывались только те пользователи, которые в рамках одной поездки провели за границей не более 31 дня и вернулись обратно в Россию.Самым популярным государством для стоповеров стала Турция. Длительную остановку там делал каждый четвертый турист. Затем большинство из них следовали в Италию, Испанию и Францию.На втором месте – ОАЭ, в которых имели стоповеры путешественники, направляющиеся на Мальдивы, Шри-Ланку и в Таиланд. Тройку лидеров замыкает Белоруссия, откуда туристы чаще всего едут в Грузию. Далее в списке – Армения, Катар и Египет.В этом году россияне совершили на 67 процентов больше поездок за границу со стоповерами, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2021 годом число таких стыковок выросло более чем вдвое. Средняя длительность стоповера составила почти двое суток – 41 час, подсчитали эксперты сервиса.
https://ria.ru/20230817/maldivy-1890484221.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, россия, турция, италия, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Италия, Пассажиры
Эксперты назвали самые популярные у туристов страны для стоповера
Самой популярной у российских туристов страной для стоповера стала Турция