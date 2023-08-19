https://ria.ru/20230819/protivostoyanie-1890957784.html

Китай будет противостоять США в АТР

Китай будет противостоять США в АТР - РИА Новости, 19.08.2023

Китай будет противостоять США в АТР

Китай намерен противостоять попыткам США создавать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне, комментируя... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T01:54

2023-08-19T01:54

2023-08-19T02:00

в мире

китай

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Китай намерен противостоять попыткам США создавать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне, комментируя итоги трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде."Китайская сторона четко обозначила свою позицию. Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона", - говорится в письменном комментарии дипмиссии КНР.В пятницу в загородной резиденции президента США Джо Байдена Кэмп-Дэвиде состоялся первый трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась в мае на саммите G7 в Хиросиме. Кроме того, это стало первой трехсторонней очной встречей глав трех государств не на полях международных мероприятий.Согласно опубликованным по итогам саммита документам, повестка состоявшихся переговоров во многом строилась вокруг поиска путей противодействия России, Китаю и КНДР.

https://ria.ru/20230803/razryv-1887887581.html

китай

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в мире, китай, сша