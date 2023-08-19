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Армения зафиксировала торговый профицит с Россией - РИА Новости, 19.08.2023
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08:18 19.08.2023 (обновлено: 08:20 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/profitsit-1890968905.html
Армения зафиксировала торговый профицит с Россией
Армения зафиксировала торговый профицит с Россией - РИА Новости, 19.08.2023
Армения зафиксировала торговый профицит с Россией
Армения в первом полугодии 2023 года впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, получив торговый профицит в 210 миллионов долларов,... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T08:18
2023-08-19T08:20
экономика
армения
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Армения в первом полугодии 2023 года впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, получив торговый профицит в 210 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных армянской таможни. Армения по итогам января-июня текущего года получила первый как минимум с 2003 года профицит в торговле с Россией - на уровне 210 миллионов долларов. При этом все последние годы фиксировался дефицит: самый крупный на уровне 596 миллионов долларов - в прошлом году, а самый маленький на уровне 45 миллионов долларов - в 2004 году. Это произошло благодаря бурному росту экспорта Армении: в этом году поставки товаров подскочили втрое - до 1,68 миллиарда долларов. При этом рос и импорт товаров из России - на 28%, до 1,5 миллиарда долларов. В результате товарооборот двух стран по итогам января-июня впервые достиг рекордных 3,14 миллиарда долларов. Россия с большим отрывом остается главным торговым партнером Армении, далее следуют ОАЭ (782 миллиона долларов) и Китай (655 миллионов долларов). В пятерку крупнейших торговых партнеров также входят Грузия и США. В то же время среди важнейших направлений для экспорта армянских товаров вместо Грузии и США присутствуют Нидерланды и Ирак. А Вьетнам вытеснил ОАЭ из пятерки главных партнеров Армении по импорту.
https://ria.ru/20230815/vstrecha-1890262275.html
https://ria.ru/20230525/diplomatiya-1873809462.html
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экономика, армения, россия
Экономика, Армения, Россия
Армения зафиксировала торговый профицит с Россией

Армения впервые в современной истории зафиксировала торговый профицит с Россией

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Флаг Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Армения в первом полугодии 2023 года впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, получив торговый профицит в 210 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных армянской таможни.
Армения по итогам января-июня текущего года получила первый как минимум с 2003 года профицит в торговле с Россией - на уровне 210 миллионов долларов. При этом все последние годы фиксировался дефицит: самый крупный на уровне 596 миллионов долларов - в прошлом году, а самый маленький на уровне 45 миллионов долларов - в 2004 году.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Замглавы Минобороны России и Армении обсудили военное сотрудничество
15 августа, 17:40
Это произошло благодаря бурному росту экспорта Армении: в этом году поставки товаров подскочили втрое - до 1,68 миллиарда долларов. При этом рос и импорт товаров из России - на 28%, до 1,5 миллиарда долларов. В результате товарооборот двух стран по итогам января-июня впервые достиг рекордных 3,14 миллиарда долларов.
Россия с большим отрывом остается главным торговым партнером Армении, далее следуют ОАЭ (782 миллиона долларов) и Китай (655 миллионов долларов). В пятерку крупнейших торговых партнеров также входят Грузия и США.
В то же время среди важнейших направлений для экспорта армянских товаров вместо Грузии и США присутствуют Нидерланды и Ирак. А Вьетнам вытеснил ОАЭ из пятерки главных партнеров Армении по импорту.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Межгосударственные отношения России и Армении
25 мая, 01:00
 
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