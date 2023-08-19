https://ria.ru/20230819/professii-1891025287.html
Россияне назвали ВЦИОМ профессии, которые считают престижными
Россияне назвали ВЦИОМ профессии, которые считают престижными - РИА Новости, 19.08.2023
Россияне назвали ВЦИОМ профессии, которые считают престижными
Самыми престижными профессиями россияне назвали специалистов в области IT и компьютерных технологий (31%) и работников медицинской сферы (30%), поделился... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:26
2023-08-19T16:26
2023-08-19T16:26
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 19 авг – РИА Новости. Самыми престижными профессиями россияне назвали специалистов в области IT и компьютерных технологий (31%) и работников медицинской сферы (30%), поделился генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов". "На первом месте, по мнению наших граждан, айтишники, на втором месте – работники медицинской сферы, военнослужащие. Госслужащие – 2%. Еще несколько лет назад госслужащие были одной из топовых, престижный профессий. Сейчас не так", - поделился Абрамов. Третьей по престижности профессией гендиректор фонда ВЦИОМ назвал военную службу и отметил, что у нее "высокий процент" - 19%, а "статус и престижность людей в форме растут". В число профессий с самым высоким уровнем доходов вошли специалиста в области IT (29%), военнослужащие (14%), работники медицинской сферы (10%), политики и люди, работающие в управлении (9%), юристы (7%) и государственные служащие (6%). Как показал опрос, основными драйверами успеха, без которых невозможно добиться успеха в России, являются образование и ум (31%), деньги и финансовые возможности (17%), личные связи (17%), инициативность (16%), трудолюбие (7%). "На первом месте с большим отрывом с 17% до 31% выросло количество тех людей, которые говорят о том, что без знаний, без интеллекта, без ума вы не сможете добиться успеха в нашей стране", - прокомментировал Абрамов.
https://ria.ru/20230721/sny-1885398311.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, вциом
Россияне назвали ВЦИОМ профессии, которые считают престижными
Глава ВЦИОМ: россияне считают престижными профессии медиков и работников IT
СОЛНЕЧНОГОРСК, 19 авг – РИА Новости. Самыми престижными профессиями россияне назвали специалистов в области IT и компьютерных технологий (31%) и работников медицинской сферы (30%), поделился генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов".
"На первом месте, по мнению наших граждан, айтишники, на втором месте – работники медицинской сферы, военнослужащие. Госслужащие – 2%. Еще несколько лет назад госслужащие были одной из топовых, престижный профессий. Сейчас не так", - поделился Абрамов.
Третьей по престижности профессией гендиректор фонда ВЦИОМ назвал военную службу и отметил, что у нее "высокий процент" - 19%, а "статус и престижность людей в форме растут".
В число профессий с самым высоким уровнем доходов вошли специалиста в области IT (29%), военнослужащие (14%), работники медицинской сферы (10%), политики и люди, работающие в управлении (9%), юристы (7%) и государственные служащие (6%).
Как показал опрос, основными драйверами успеха, без которых невозможно добиться успеха в России
, являются образование и ум (31%), деньги и финансовые возможности (17%), личные связи (17%), инициативность (16%), трудолюбие (7%).
"На первом месте с большим отрывом с 17% до 31% выросло количество тех людей, которые говорят о том, что без знаний, без интеллекта, без ума вы не сможете добиться успеха в нашей стране", - прокомментировал Абрамов.
Опрос показал, представители каких профессий чаще всего видят сны о работе