https://ria.ru/20230819/professii-1891025287.html

Россияне назвали ВЦИОМ профессии, которые считают престижными

Россияне назвали ВЦИОМ профессии, которые считают престижными - РИА Новости, 19.08.2023

Россияне назвали ВЦИОМ профессии, которые считают престижными

Самыми престижными профессиями россияне назвали специалистов в области IT и компьютерных технологий (31%) и работников медицинской сферы (30%), поделился... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:26

2023-08-19T16:26

2023-08-19T16:26

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общество

вциом

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 19 авг – РИА Новости. Самыми престижными профессиями россияне назвали специалистов в области IT и компьютерных технологий (31%) и работников медицинской сферы (30%), поделился генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на молодежном форуме "Территория смыслов". "На первом месте, по мнению наших граждан, айтишники, на втором месте – работники медицинской сферы, военнослужащие. Госслужащие – 2%. Еще несколько лет назад госслужащие были одной из топовых, престижный профессий. Сейчас не так", - поделился Абрамов. Третьей по престижности профессией гендиректор фонда ВЦИОМ назвал военную службу и отметил, что у нее "высокий процент" - 19%, а "статус и престижность людей в форме растут". В число профессий с самым высоким уровнем доходов вошли специалиста в области IT (29%), военнослужащие (14%), работники медицинской сферы (10%), политики и люди, работающие в управлении (9%), юристы (7%) и государственные служащие (6%). Как показал опрос, основными драйверами успеха, без которых невозможно добиться успеха в России, являются образование и ум (31%), деньги и финансовые возможности (17%), личные связи (17%), инициативность (16%), трудолюбие (7%). "На первом месте с большим отрывом с 17% до 31% выросло количество тех людей, которые говорят о том, что без знаний, без интеллекта, без ума вы не сможете добиться успеха в нашей стране", - прокомментировал Абрамов.

https://ria.ru/20230721/sny-1885398311.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом