https://ria.ru/20230819/primore-1891024641.html

В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке

В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке - РИА Новости, 19.08.2023

В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке

Девять дней провели на чердаке своего дома двое пенсионеров из Спасска-Дальнего, спасаясь от паводка, который затопил город после ливней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:21

2023-08-19T16:21

2023-08-19T17:12

происшествия

спасск-дальний

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Девять дней провели на чердаке своего дома двое пенсионеров из Спасска-Дальнего, спасаясь от паводка, который затопил город после ливней, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Введен региональный режим ЧС. Утром в субботу в семи муниципалитетах Приморского края оставались подтопленными 39 многоквартирных домов, 161 частный дом и 243 придомовые территории, сообщали РИА Новости в министерстве ГО и ЧС региона. Основная часть всех подтоплений приходится на городской округ Спасск-Дальний, где вода не ушла из 137 частных домов и с такого же количества участков. В Октябрьском округе подтоплены 39 многоквартирных домов, сообщали в ведомстве.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморского края, во время работы выездной приёмной ведомства жители Спасска-Дальнего сообщили, что на улице Красноармейской пожилая пара во время паводка спасалась от воды на чердаке, сейчас пенсионеры не могут самостоятельно спуститься вниз."Информация подтвердилась: двое пенсионеров (мужчина 1937 года рождения и женщина 1938 года рождения) сидели на чердаке с 11 августа. Сегодня сотрудники прокуратуры Спасска-Дальнего незамедлительно вызвали специальные службы и совместно со спасателями, полицейскими отдела "Спасский" оказали помощь, помогли пенсионерам спуститься", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что в пункт временного размещения пенсионеры не поехали. "Дедушка остался дома, бабушку для выяснения состояния здоровья отправили в больницу", - уточнил собеседник.Позже представитель надзорного ведомства рассказал РИА Новости, что во время вызволения пенсионеров с чердака выяснилось, что бабушка "сама не ходит", поэтому ее спускали на руках и после передали медикам скорой.

https://ria.ru/20230817/utoplenie-1890630369.html

спасск-дальний

приморский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, спасск-дальний, приморский край