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В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке - РИА Новости, 19.08.2023
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16:21 19.08.2023 (обновлено: 17:12 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/primore-1891024641.html
В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке
В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке - РИА Новости, 19.08.2023
В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке
Девять дней провели на чердаке своего дома двое пенсионеров из Спасска-Дальнего, спасаясь от паводка, который затопил город после ливней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:21
2023-08-19T17:12
происшествия
спасск-дальний
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Девять дней провели на чердаке своего дома двое пенсионеров из Спасска-Дальнего, спасаясь от паводка, который затопил город после ливней, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Введен региональный режим ЧС. Утром в субботу в семи муниципалитетах Приморского края оставались подтопленными 39 многоквартирных домов, 161 частный дом и 243 придомовые территории, сообщали РИА Новости в министерстве ГО и ЧС региона. Основная часть всех подтоплений приходится на городской округ Спасск-Дальний, где вода не ушла из 137 частных домов и с такого же количества участков. В Октябрьском округе подтоплены 39 многоквартирных домов, сообщали в ведомстве.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморского края, во время работы выездной приёмной ведомства жители Спасска-Дальнего сообщили, что на улице Красноармейской пожилая пара во время паводка спасалась от воды на чердаке, сейчас пенсионеры не могут самостоятельно спуститься вниз."Информация подтвердилась: двое пенсионеров (мужчина 1937 года рождения и женщина 1938 года рождения) сидели на чердаке с 11 августа. Сегодня сотрудники прокуратуры Спасска-Дальнего незамедлительно вызвали специальные службы и совместно со спасателями, полицейскими отдела "Спасский" оказали помощь, помогли пенсионерам спуститься", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что в пункт временного размещения пенсионеры не поехали. "Дедушка остался дома, бабушку для выяснения состояния здоровья отправили в больницу", - уточнил собеседник.Позже представитель надзорного ведомства рассказал РИА Новости, что во время вызволения пенсионеров с чердака выяснилось, что бабушка "сама не ходит", поэтому ее спускали на руках и после передали медикам скорой.
https://ria.ru/20230817/utoplenie-1890630369.html
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происшествия, спасск-дальний, приморский край
Происшествия, Спасск-Дальний, Приморский край
В Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке

Пожилая пара в Спасске-Дальнем девять дней спасалась от паводка на чердаке

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Девять дней провели на чердаке своего дома двое пенсионеров из Спасска-Дальнего, спасаясь от паводка, который затопил город после ливней, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Введен региональный режим ЧС. Утром в субботу в семи муниципалитетах Приморского края оставались подтопленными 39 многоквартирных домов, 161 частный дом и 243 придомовые территории, сообщали РИА Новости в министерстве ГО и ЧС региона. Основная часть всех подтоплений приходится на городской округ Спасск-Дальний, где вода не ушла из 137 частных домов и с такого же количества участков. В Октябрьском округе подтоплены 39 многоквартирных домов, сообщали в ведомстве.
Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморского края, во время работы выездной приёмной ведомства жители Спасска-Дальнего сообщили, что на улице Красноармейской пожилая пара во время паводка спасалась от воды на чердаке, сейчас пенсионеры не могут самостоятельно спуститься вниз.
«
"Информация подтвердилась: двое пенсионеров (мужчина 1937 года рождения и женщина 1938 года рождения) сидели на чердаке с 11 августа. Сегодня сотрудники прокуратуры Спасска-Дальнего незамедлительно вызвали специальные службы и совместно со спасателями, полицейскими отдела "Спасский" оказали помощь, помогли пенсионерам спуститься", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в пункт временного размещения пенсионеры не поехали. "Дедушка остался дома, бабушку для выяснения состояния здоровья отправили в больницу", - уточнил собеседник.
Позже представитель надзорного ведомства рассказал РИА Новости, что во время вызволения пенсионеров с чердака выяснилось, что бабушка "сама не ходит", поэтому ее спускали на руках и после передали медикам скорой.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул
17 августа, 15:00
 
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