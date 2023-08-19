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"Ужасный позор". В конгрессе США указали на вопиющий факт об Украине - РИА Новости, 19.08.2023
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05:18 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/pozor-1890964224.html
"Ужасный позор". В конгрессе США указали на вопиющий факт об Украине
"Ужасный позор". В конгрессе США указали на вопиющий факт об Украине - РИА Новости, 19.08.2023
"Ужасный позор". В конгрессе США указали на вопиющий факт об Украине
США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам. Об этом написала член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T05:18
2023-08-19T05:18
в мире
сша
украина
джо байден
марджори тейлор грин
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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам. Об этом написала член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х."С прошлого года число бездомных увеличилось на 11 процентов! Без крова остались 600 тысяч американцев. Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна", — заявила конгрессвумен.Таким образом она прокомментировала запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительно 13 миллиардов долларов из федерального бюджета на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда долларов на оказание содействия Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности.Ранее конгрессмен Пол Госар предложил Байдену заняться проблемами США вместо помощи Киеву.
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в мире, сша, украина, джо байден, марджори тейлор грин
В мире, США, Украина, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин
"Ужасный позор". В конгрессе США указали на вопиющий факт об Украине

Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам. Об этом написала член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х.
«
"С прошлого года число бездомных увеличилось на 11 процентов! Без крова остались 600 тысяч американцев. Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна", — заявила конгрессвумен.
Таким образом она прокомментировала запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительно 13 миллиардов долларов из федерального бюджета на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда долларов на оказание содействия Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности.
Ранее конгрессмен Пол Госар предложил Байдену заняться проблемами США вместо помощи Киеву.
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В миреСШАУкраинаДжо БайденМарджори Тейлор Грин
 
 
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