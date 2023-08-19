https://ria.ru/20230819/pozhar-1891008944.html

В федеральном перинатальном центре в Москве произошел пожар

В федеральном перинатальном центре в Москве произошел пожар - РИА Новости, 19.08.2023

В федеральном перинатальном центре в Москве произошел пожар

Возгорание произошло в здании на юго-западе Москвы, медперсонал и пациенты размещены в соседних корпусах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:05

2023-08-19T14:05

2023-08-19T14:06

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в здании на юго-западе Москвы, медперсонал и пациенты размещены в соседних корпусах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Опарина, дом 4, корпус 4, поступило 19 августа в 12.50. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Федеральный перинатальный центр. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание на -1 этаже семиэтажного здания. Медицинский персонал и пациенты размещены в соседних корпусах", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230801/pozhar-1887698315.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)