https://ria.ru/20230819/pozhar-1891008944.html
В федеральном перинатальном центре в Москве произошел пожар
В федеральном перинатальном центре в Москве произошел пожар - РИА Новости, 19.08.2023
В федеральном перинатальном центре в Москве произошел пожар
Возгорание произошло в здании на юго-западе Москвы, медперсонал и пациенты размещены в соседних корпусах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:05
2023-08-19T14:05
2023-08-19T14:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в здании на юго-западе Москвы, медперсонал и пациенты размещены в соседних корпусах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Опарина, дом 4, корпус 4, поступило 19 августа в 12.50. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Федеральный перинатальный центр. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание на -1 этаже семиэтажного здания. Медицинский персонал и пациенты размещены в соседних корпусах", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В федеральном перинатальном центре в Москве произошел пожар
В федеральном перинатальном центре на юго-западе Москвы произошло возгорание
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в здании на юго-западе Москвы, медперсонал и пациенты размещены в соседних корпусах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Опарина, дом 4, корпус 4, поступило 19 августа в 12.50.
Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Федеральный перинатальный центр.
«
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание на -1 этаже семиэтажного здания. Медицинский персонал и пациенты размещены в соседних корпусах", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
В здании в центре Москвы потушили пожар