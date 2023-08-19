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Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 19.08.2023 (обновлено: 14:26 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/poteri-1891009994.html
Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на Купянском направлении, за сутки на данном направлении Киев потерял более 130... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:16
2023-08-19T14:26
специальная военная операция на украине
киев
сша
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на Купянском направлении, за сутки на данном направлении Киев потерял более 130 военнослужащих и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1891011101.html
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киев, сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении

ВС России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС РФ
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на Купянском направлении, за сутки на данном направлении Киев потерял более 130 военнослужащих и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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