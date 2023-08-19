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Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 19.08.2023
Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на Купянском направлении, за сутки на данном направлении Киев потерял более 130... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:16
2023-08-19T14:16
2023-08-19T14:26
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на Купянском направлении, за сутки на данном направлении Киев потерял более 130 военнослужащих и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении
ВС России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении