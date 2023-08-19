https://ria.ru/20230819/poteri-1891009994.html

Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 19.08.2023

Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении

Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на Купянском направлении, за сутки на данном направлении Киев потерял более 130... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:16

2023-08-19T14:16

2023-08-19T14:26

специальная военная операция на украине

киев

сша

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на Купянском направлении, за сутки на данном направлении Киев потерял более 130 военнослужащих и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin, сообщили в субботу в Минобороны России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1891011101.html

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность