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Российский боец рассказал о подарке, полученном в плену на день рождения - РИА Новости, 19.08.2023
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https://ria.ru/20230819/plen-1890972617.html
Российский боец рассказал о подарке, полученном в плену на день рождения
Российский боец рассказал о подарке, полученном в плену на день рождения - РИА Новости, 19.08.2023
Российский боец рассказал о подарке, полученном в плену на день рождения
Освобожденный из украинского плена мобилизованный житель Красноярска Виктор Раидин рассказал о своем дне рождения в подвале СБУ и подарке, который запомнит на... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:24
2023-08-19T09:24
специальная военная операция на украине
безопасность
красноярск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Освобожденный из украинского плена мобилизованный житель Красноярска Виктор Раидин рассказал о своем дне рождения в подвале СБУ и подарке, который запомнит на всю жизнь, - куске хлеба от незнакомого пленного российского бойца, отдавшего половину своей дневной пайки. Виктора освободили по обмену в июне этого года, а взяли его в плен 1 апреля в селе Водяное ДНР. По его словам, после пленения он оказался в СБУ - попал в подвал работающего с украинскими спецслужбами местного блогера Владимира Золкина, который снимал ролики для дискредитации российской армии. А 10 мая у Раидина был день рождения. "Да, тяжело в подвале, голодно, холодно - не сказка, но человек должен оставаться человеком. И когда момент 10 мая наступил, моего дня рождения, я лежу на нарах, на картонке, глаза открываю и думаю: "Ну, что, Витя, с юбилеем тебя, тебе сегодня двадцать пять". Я сам себя поздравил, считай уже себе настроение поднял", - говорит военнослужащий. Пленные, с которыми он общался, тоже поздравили его на словах: "Я думал, может, подарок какой-то придумают, я не ожидал на самом деле, но надеялся. Все же надеются на такие вещи". Незадолго до этого дня, сказал Виктор, в подвал привезли новую группу пленных, с которыми он еще не успел познакомиться, один из них подошел к юбиляру. "По подвалу гулял, ходил о себе думал. И вдруг ни с того, ни с сего - а я ему не говорил, что у меня день рождения - я с ним не знаком, я с ним не общался до этого - и он ко мне подходит и мне ломоть хорошего черного хлеба: "На, с днем рожденья", - говорит. Это не передать словами, что я чувствовал, я постарался спрятаться", - говорит Раидин. По его словам, в плену кормили очень плохо, все голодали. "Думаете, из какого-то чувства доблести я откажусь? Я его схватил - и бегом к себе на шконку, чтобы как можно быстрее его съесть, этот кусок. Я его съел без воды, просто проглотил", - продолжает бывший военнопленный. После этого Раидин осознал, что повел себя не по-товарищески. "Подхожу к этому, говорю: "Ты что сделал? Ты мне свой хлеб отдал, я щас с тобой даже не поделился им". Вот, когда жадность уже сработала, когда я его уже уничтожил, только тогда я подумал: "Поделиться надо было, ему половину предложить", а я не предложил. Он стоит: "Да ладно, что ты". Нам давали два куска, один из них он отдал мне. Он урезал свою пайку ради какого-то там дня рождения", - добавил Раидин. Фамилию военнослужащего, сделавшего ему подарок, Виктор знает и назвал, но публиковать её нельзя из соображений безопасности, поскольку этот боец еще находится в украинском плену. По словам Раидина, это самый дорогой для него подарок на день рождения: "Я ему еще тогда сказал: "Я на всю жизнь это запомню. Клянусь тебе, на всю жизнь это запомню".
https://ria.ru/20230817/plennyy-1890520798.html
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безопасность, красноярск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноярск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал о подарке, полученном в плену на день рождения

Боец Раидин: на день рождения незнакомый пленный подарил кусок черного хлеба

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Освобожденный из украинского плена мобилизованный житель Красноярска Виктор Раидин рассказал о своем дне рождения в подвале СБУ и подарке, который запомнит на всю жизнь, - куске хлеба от незнакомого пленного российского бойца, отдавшего половину своей дневной пайки.
Виктора освободили по обмену в июне этого года, а взяли его в плен 1 апреля в селе Водяное ДНР. По его словам, после пленения он оказался в СБУ - попал в подвал работающего с украинскими спецслужбами местного блогера Владимира Золкина, который снимал ролики для дискредитации российской армии. А 10 мая у Раидина был день рождения.
«
"Да, тяжело в подвале, голодно, холодно - не сказка, но человек должен оставаться человеком. И когда момент 10 мая наступил, моего дня рождения, я лежу на нарах, на картонке, глаза открываю и думаю: "Ну, что, Витя, с юбилеем тебя, тебе сегодня двадцать пять". Я сам себя поздравил, считай уже себе настроение поднял", - говорит военнослужащий.
Пленные, с которыми он общался, тоже поздравили его на словах: "Я думал, может, подарок какой-то придумают, я не ожидал на самом деле, но надеялся. Все же надеются на такие вещи".
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Незадолго до этого дня, сказал Виктор, в подвал привезли новую группу пленных, с которыми он еще не успел познакомиться, один из них подошел к юбиляру. "По подвалу гулял, ходил о себе думал. И вдруг ни с того, ни с сего - а я ему не говорил, что у меня день рождения - я с ним не знаком, я с ним не общался до этого - и он ко мне подходит и мне ломоть хорошего черного хлеба: "На, с днем рожденья", - говорит. Это не передать словами, что я чувствовал, я постарался спрятаться", - говорит Раидин.
По его словам, в плену кормили очень плохо, все голодали. "Думаете, из какого-то чувства доблести я откажусь? Я его схватил - и бегом к себе на шконку, чтобы как можно быстрее его съесть, этот кусок. Я его съел без воды, просто проглотил", - продолжает бывший военнопленный.
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После этого Раидин осознал, что повел себя не по-товарищески. "Подхожу к этому, говорю: "Ты что сделал? Ты мне свой хлеб отдал, я щас с тобой даже не поделился им". Вот, когда жадность уже сработала, когда я его уже уничтожил, только тогда я подумал: "Поделиться надо было, ему половину предложить", а я не предложил. Он стоит: "Да ладно, что ты". Нам давали два куска, один из них он отдал мне. Он урезал свою пайку ради какого-то там дня рождения", - добавил Раидин.
Фамилию военнослужащего, сделавшего ему подарок, Виктор знает и назвал, но публиковать её нельзя из соображений безопасности, поскольку этот боец еще находится в украинском плену.
По словам Раидина, это самый дорогой для него подарок на день рождения: "Я ему еще тогда сказал: "Я на всю жизнь это запомню. Клянусь тебе, на всю жизнь это запомню".
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