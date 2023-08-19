В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией
Politico: в США заявили об упущенном шансе на ранние мирные переговоры с Россией
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В США признают, что могли упустить возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Россией, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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"Возможно, мы упустили окно возможности поддержки более ранних переговоров", - приводит газета слова должностного лица.
Однако собеседник газеты подчеркнул, что мало кто верит в серьезность намерений Москвы проводить переговоры. Чиновник также добавил, что никто из высокопоставленных лиц не считает украинское контрнаступление ошибкой.
Впрочем, другое американское должностное лицо отметило, что администрация президента Джо Байдена все чаще задается вопросом: "Если мы признаем, что не собираемся вечно этим заниматься (оказывать поддержку Украине - ред.), то что мы будем делать?"
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.