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Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине - РИА Новости, 19.08.2023
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00:12 19.08.2023 (обновлено: 08:07 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/peregovory-1890953607.html
Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине
Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине - РИА Новости, 19.08.2023
Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине
Перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине пока нет. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:12
2023-08-19T08:07
россия
москва
украина
сергей лавров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
сша
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине пока нет. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "Таким образом, перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами. Но это — путь войны, а не мирного урегулирования. Нам это абсолютно ясно", — отметил Лавров.По его словам, в разных городах, в частности в Копенгагене и в Джидде, проходят многосторонние встречи без приглашения российских представителей. По мнению министра, это происходит "в надежде убедить развивающиеся страны поддержать "формулу мира" Зеленского".&quot;Москву при этом обвиняют в &quot;нежелании участвовать в переговорах&quot;, а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются. Понятно, что такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией&quot;, — подчеркнул Лавров.Он напомнил, что в Вашингтоне "постоянно твердят, что все переговоры об урегулировании должны вестись исключительно на условиях украинцев", то есть на основе "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве при этом считают такую позицию "бессмысленной и ультимативной", потому что невозможно требовать от России "согласиться с ущемлением коренных интересов в сфере безопасности и продолжением произвола в отношении русских и русскоговорящих людей на новых территориях и на землях, контролируемых ВСУ", заключил глава МИД.В начале августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. По информации агентства SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями. В МИД, комментируя встречу в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
https://ria.ru/20230819/lavrov-1890954035.html
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россия, москва, украина, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, сша
Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, США
Лавров рассказал о перспективах переговоров с Западом по Украине

Лавров назвал призывы Запада к переговорам с Украиной тактической уловкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине пока нет. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".
"Таким образом, перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами. Но это — путь войны, а не мирного урегулирования. Нам это абсолютно ясно", — отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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По его словам, в разных городах, в частности в Копенгагене и в Джидде, проходят многосторонние встречи без приглашения российских представителей. По мнению министра, это происходит "в надежде убедить развивающиеся страны поддержать "формулу мира" Зеленского".
«

"Москву при этом обвиняют в "нежелании участвовать в переговорах", а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются. Понятно, что такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией", — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что в Вашингтоне "постоянно твердят, что все переговоры об урегулировании должны вестись исключительно на условиях украинцев", то есть на основе "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве при этом считают такую позицию "бессмысленной и ультимативной", потому что невозможно требовать от России "согласиться с ущемлением коренных интересов в сфере безопасности и продолжением произвола в отношении русских и русскоговорящих людей на новых территориях и на землях, контролируемых ВСУ", заключил глава МИД.
В начале августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. По информации агентства SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями. В МИД, комментируя встречу в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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РоссияМоскваУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреСША
 
 
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