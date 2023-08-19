https://ria.ru/20230819/pensiya-1890979836.html
СМИ: с 1 сентября части россиян повысят пенсию
СМИ: с 1 сентября части россиян повысят пенсию - РИА Новости, 19.08.2023
СМИ: с 1 сентября части россиян повысят пенсию
Некоторым категориям россиян в сентябре проиндексируют пенсию, заявила "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T10:26
2023-08-19T10:26
2023-08-19T18:29
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Некоторым категориям россиян в сентябре проиндексируют пенсию, заявила "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Речь идет о тех работниках, кто в августе закончил трудовую деятельность, кому в тот же период установили повышенную группу инвалидности, а также о тех, кому в сентябре исполнится 80 лет.По словам профессора, для последних фиксированная денежная часть вырастет в два раза — с 7567,3 до 15134,6 рубля."Но сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет, скорее всего, уже в ноябре", — сказала Финогенова.Тем же, кто вышел на пенсию в августе, деньги могут поступить и спустя несколько месяцев. Людям с повышенной группой инвалидности, если они ее получат в сентябре, пенсия придет в октябре, добавила эксперт.
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
СМИ: с 1 сентября части россиян повысят пенсию
Профессор Финогенова: с 1 сентября пенсию повысят уволившимся в августе
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Некоторым категориям россиян в сентябре проиндексируют пенсию, заявила "Прайм
" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Речь идет о тех работниках, кто в августе закончил трудовую деятельность, кому в тот же период установили повышенную группу инвалидности, а также о тех, кому в сентябре исполнится 80 лет.
По словам профессора, для последних фиксированная денежная часть вырастет в два раза — с 7567,3 до 15134,6 рубля.
"Но сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет, скорее всего, уже в ноябре", — сказала Финогенова.
Тем же, кто вышел на пенсию в августе, деньги могут поступить и спустя несколько месяцев. Людям с повышенной группой инвалидности, если они ее получат в сентябре, пенсия придет в октябре, добавила эксперт.
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