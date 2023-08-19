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В Нижнем Новгороде пчелы покусали отдыхающих в санатории
В Нижнем Новгороде пчелы покусали отдыхающих в санатории - РИА Новости, 19.08.2023
В Нижнем Новгороде пчелы покусали отдыхающих в санатории
Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась инцидентом, в результате которого отдыхавшие в санатории дети и взрослые пострадали от укусов пчел, сообщили... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T20:35
2023-08-19T20:35
2023-08-19T20:35
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась инцидентом, в результате которого отдыхавшие в санатории дети и взрослые пострадали от укусов пчел, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее местные телеграм-каналы Ni Mash и NewsNN сообщили о том, что пчелы покусали 13 отдыхающих - 7 детей и 6 взрослых - в санатории "Большая Ельня" под Нижним Новгородом. Сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. "По сообщениям средств массовой информации, отдыхающие в учреждении почувствовали недомогание в связи с множественными укусами насекомых. Надзорным ведомством поставлено на контроль установление обстоятельств произошедшего", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры региона. Числа пострадавших в ведомстве не назвали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область, нижний новгород, происшествия
Нижегородская область, Нижний Новгород, Происшествия
В Нижнем Новгороде пчелы покусали отдыхающих в санатории
Нижегородская прокуратура проверит инцидент с покусанными пчелами отдыхающими