https://ria.ru/20230819/pchely-1891055094.html

В Нижнем Новгороде пчелы покусали отдыхающих в санатории

В Нижнем Новгороде пчелы покусали отдыхающих в санатории - РИА Новости, 19.08.2023

В Нижнем Новгороде пчелы покусали отдыхающих в санатории

Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась инцидентом, в результате которого отдыхавшие в санатории дети и взрослые пострадали от укусов пчел, сообщили... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T20:35

2023-08-19T20:35

2023-08-19T20:35

нижегородская область

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась инцидентом, в результате которого отдыхавшие в санатории дети и взрослые пострадали от укусов пчел, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее местные телеграм-каналы Ni Mash и NewsNN сообщили о том, что пчелы покусали 13 отдыхающих - 7 детей и 6 взрослых - в санатории "Большая Ельня" под Нижним Новгородом. Сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. "По сообщениям средств массовой информации, отдыхающие в учреждении почувствовали недомогание в связи с множественными укусами насекомых. Надзорным ведомством поставлено на контроль установление обстоятельств произошедшего", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры региона. Числа пострадавших в ведомстве не назвали.

https://ria.ru/20230803/barsuk-1887905853.html

нижегородская область

нижний новгород

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нижегородская область, нижний новгород, происшествия