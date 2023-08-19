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В МИД оценили информацию о подготовке MI6 украинских диверсантов

В МИД оценили информацию о подготовке MI6 украинских диверсантов - РИА Новости, 19.08.2023

В МИД оценили информацию о подготовке MI6 украинских диверсантов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков, сообщила, что... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T05:07

2023-08-19T05:07

2023-08-19T06:13

россия

лондон

мария захарова

британская разведывательная служба mi6

ричард мур

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков, сообщила, что натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке; по ее словам, российская сторона фиксирует намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира. Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что британская разведка MI6 с целью противодействия сотрудничеству Африки и России подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из 100 украинских боевиков с опытом на "восточном фронте". Задача подразделения - диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Отряд планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из Измаила. Отряд возглавит офицер ГУР Виталий Пращук, имеющий опыт "успешных ликвидаций" и участвовавший в операциях MI6 в Зимбабве. Комментируя это, Захарова указала, что "с учетом того, что MI6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира". "Особенно, когда под угрозой находится, казалось бы, незыблемое влияние Лондона в бывших колониях", - добавила она. Захарова напомнила, что "известному британскому колониалисту Сесилу Родсу принадлежит высказывание "Империя - это вопрос желудка". По ее словам, "именно эта логика до сих пор лежит в основе политики Великобритании в Африке". "Можно констатировать, что Лондон продолжает отчаянно цепляться за свое колониальное наследие и всеми силами стремится держать страны континента в зависимом положении. Англичане не желают говорить с ними на равных и считают возможным, как и прежде, вмешиваться в их внутренние дела", - заметила Захарова. Она считает, что "режиму же Владимира Зеленского нужны только деньги". "В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада", - указала она. "По уже отработанной схеме натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке. При этом за реализацию амбиций британских неоколониалистов будут расплачиваться африканцы и украинцы", - добавила Захарова. Она полагает, что "такие сообщения - очередная иллюстрация того, что режим Зеленского выступает достойным продолжателем дела Бандеры, Шухевича и их приспешников. Тогда нацистские прихвостни тоже убивали и умирали отнюдь не за интересы Украины и ее народа, а ради своих европейских хозяев".

https://ria.ru/20230817/naemniki-1890599136.html

https://ria.ru/20230816/boeviki-1890321431.html

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россия, лондон, мария захарова, британская разведывательная служба mi6, ричард мур, в мире