В МИД оценили информацию о подготовке MI6 украинских диверсантов
МИД: Россия видит план Лондона использовать украинцев и в других регионах мира
© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков, сообщила, что натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке; по ее словам, российская сторона фиксирует намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира.
Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что британская разведка MI6 с целью противодействия сотрудничеству Африки и России подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из 100 украинских боевиков с опытом на "восточном фронте". Задача подразделения - диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Отряд планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из Измаила. Отряд возглавит офицер ГУР Виталий Пращук, имеющий опыт "успешных ликвидаций" и участвовавший в операциях MI6 в Зимбабве.
Комментируя это, Захарова указала, что "с учетом того, что MI6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира".
"Особенно, когда под угрозой находится, казалось бы, незыблемое влияние Лондона в бывших колониях", - добавила она.
Захарова напомнила, что "известному британскому колониалисту Сесилу Родсу принадлежит высказывание "Империя - это вопрос желудка". По ее словам, "именно эта логика до сих пор лежит в основе политики Великобритании в Африке".
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"Можно констатировать, что Лондон продолжает отчаянно цепляться за свое колониальное наследие и всеми силами стремится держать страны континента в зависимом положении. Англичане не желают говорить с ними на равных и считают возможным, как и прежде, вмешиваться в их внутренние дела", - заметила Захарова.
Она считает, что "режиму же Владимира Зеленского нужны только деньги". "В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада", - указала она.
"По уже отработанной схеме натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке. При этом за реализацию амбиций британских неоколониалистов будут расплачиваться африканцы и украинцы", - добавила Захарова.
Она полагает, что "такие сообщения - очередная иллюстрация того, что режим Зеленского выступает достойным продолжателем дела Бандеры, Шухевича и их приспешников. Тогда нацистские прихвостни тоже убивали и умирали отнюдь не за интересы Украины и ее народа, а ради своих европейских хозяев".