https://ria.ru/20230819/otravlenie-1891027597.html

Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76

Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76 - РИА Новости, 19.08.2023

Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76

Количество заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек. Об этом сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:48

2023-08-19T16:48

2023-08-19T20:20

происшествия

владимир

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 19 авг — РИА Новости. Количество заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. О начале санитарно-эпидемиологического расследования из-за поступления извещений на острую кишечную инфекцию у посетителей пунктов общественного питания во Владимире региональное управление Роспотребнадзора сообщило в четверг. Предварительно, граждане ели шаурму, приобретенную в нескольких точках общепита. По данным на 13.00 пятницы, было выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью. По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой. Областное СУСК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что в период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе шесть детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по данным медицинских организаций, госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей, еще 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести. Установлено, что пострадавшие покупали шаурму с 15 по 17 августа. Управление Роспотребнадзора опубликовало пять адресов расположения этих предприятий быстрого питания. "В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отношении ИП Рустамова З. Д. и ИП Давудяна А. Г. на предприятиях выявлены грубые нарушения требований санитарных норм и правил СанПиН... Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отмечается на всех проверенных объектах. К проверенным предприятиям применена мера временного запрета, о чем составлены протоколы. Помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатаны", - подчеркивает ведомство. Уточняется, что в отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в районные суды для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности.

https://ria.ru/20230818/shaurma-1890803378.html

https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html

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происшествия, владимир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область