https://ria.ru/20230819/otpravka-1890959444.html
Нет сомнений. В Польше заявили о готовности воевать против России
Нет сомнений. В Польше заявили о готовности воевать против России - РИА Новости, 19.08.2023
Нет сомнений. В Польше заявили о готовности воевать против России
Польские власти смогут пойти на отправку солдат на Украину для борьбы с Россией. Об этом в статье для Myśl Polska написал обозреватель Михал Радзиковский. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:03
2023-08-19T03:03
2023-08-19T06:41
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Польские власти смогут пойти на отправку солдат на Украину для борьбы с Россией. Об этом в статье для Myśl Polska написал обозреватель Михал Радзиковский."Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от мнимой российской угрозы. Число погибших ничего бы для них не значило, как не имело значения и для их позорной памяти о своих предшественниках", — высказался журналист.Использование властями патриотического нарратива не имеет ничего общего с национальными интересами Польши, заключил обозреватель.Ранее журналист Эугениуш Зинкевич предположил, что масштабные закупки Польшей наступательных вооружений говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.
https://ria.ru/20230818/sravnenie-1890735839.html
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в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
Нет сомнений. В Польше заявили о готовности воевать против России
Польша могла бы отправить солдат на Украину для борьбы с Россией