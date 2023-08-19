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Утеряны безвозвратно. Во Франции озвучили результаты "ужасной ошибки" Киева
Утеряны безвозвратно. Во Франции озвучили результаты "ужасной ошибки" Киева - РИА Новости, 19.08.2023
Утеряны безвозвратно. Во Франции озвучили результаты "ужасной ошибки" Киева
Читатели французской Figaro негативно оценили высказывание главы украинского МИД Дмитиря Кулебы о стремлении вернуться к границам 1991 года. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T02:07
2023-08-19T02:07
2023-08-19T02:08
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Читатели французской Figaro негативно оценили высказывание главы украинского МИД Дмитиря Кулебы о стремлении вернуться к границам 1991 года."Украина совершает ужасную ошибку, пытаясь занять восточные территории. Крым и Донбасс утеряны безвозвратно. Москва никогда не отдаст эти земли, которые по большей части населены русскоговорящими и даже самими русскими", — высказался msi."Время благоволит русским — и играет против правительств, которые финансируют текущий конфликт", — отметил Yann."Больше оружия, больше смертей... Разве невозможно прийти к компромиссу ради заключения мира?" — спросил crystal."Легко говорить, когда все счета оплачиваются другими. Этот конфликт должен перестать разорять Европу и обогащать США", — съязвил JO au MS."Франции незачем увязать в этой трясине, Россия никак ей не угрожает, Париж не заинтересован в Киеве и не связан с ним союзническими узами. Но в итоге мы платим за энергию и предметы первой необходимости в пять-десять раз дороже", — посетовал anonyme.Ранее в интервью французскому изданию Кулеба заявил, что цель Киева — вернуться к границам 1991 года. По словам министра, Украине неважно, сколько это займет времени.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890602088.html
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В мире, Киев, Франция, Донбасс, Украина, Республика Крым, Дмитрий Кулеба, Le Figaro