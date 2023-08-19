https://ria.ru/20230819/obstrel-1891065210.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.08.2023

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T22:40

2023-08-19T22:40

2023-08-19T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

виктория исакова

нато

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Горловки Иван Приходько ранее также сообщил в своем телеграм-канале об одном пострадавшем в результате обстрела со стороны украинских войск. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 августа по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Виктора Исакова, 30 ранена женщина 1951 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстрелах украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, в ходе которых было выпущено не менее 13 натовских снарядов калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, виктория исакова, нато, сцкк