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Украинские войска выпустили 26 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 19.08.2023 (обновлено: 14:14 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/obstrel-1891009613.html
Украинские войска выпустили 26 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 26 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.08.2023
Украинские войска выпустили 26 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 26 снарядов, в том числе два кассетных, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:13
2023-08-19T14:14
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 26 снарядов, в том числе два кассетных, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 9.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 9.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, сообщается, что в 9.55 украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району горда. Затем с 9.55 по 10.50 по городу было выпущено еще 13 снарядов того же калибра. Горловка подверглась обстрелу в 12.55, по ней выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил в своем Telegram-канале об одном пострадавшем в результате обстрела со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
горловка
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донецк, горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 26 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 26 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 26 снарядов, в том числе два кассетных, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 9.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 9.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, сообщается, что в 9.55 украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району горда. Затем с 9.55 по 10.50 по городу было выпущено еще 13 снарядов того же калибра.
Горловка подверглась обстрелу в 12.55, по ней выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил в своем Telegram-канале об одном пострадавшем в результате обстрела со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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