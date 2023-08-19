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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/obstrel-1891006842.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.08.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:50
2023-08-19T13:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
зайцево
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.55 по Горловке было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, зайцево
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия, Зайцево
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ Горловки

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.55 по Горловке было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествияЗайцево
 
 
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