https://ria.ru/20230819/obstrel-1891006842.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.08.2023

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:50

2023-08-19T13:50

2023-08-19T13:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

зайцево

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.55 по Горловке было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, зайцево