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F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
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22:35 19.08.2023 (обновлено: 22:46 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html
F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ, пишут СМИ
F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ, пишут СМИ
Украинское контрнаступление не смогло пробиться через стену российской обороны, а будущие поставки Киеву американских истребителей F-16 не станут "серебряной... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T22:35
2023-08-19T22:46
россия
киев
украина
сергей лавров
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Украинское контрнаступление не смогло пробиться через стену российской обороны, а будущие поставки Киеву американских истребителей F-16 не станут "серебряной пулей", поскольку на получение максимальной отдачи от них потребуются годы тренировок, сообщает в своей публикации телеканал CNBC. Подобного рода публикации в крупных американских СМИ все чаще появляются на фоне сообщений о недовольстве в Вашингтоне неудачами Киева. "Украинское контрнаступление, которое началось в июне…, напоролось на российскую стену", - говорится в публикации. Отмечается, что несмотря на танки, артиллерию и другое поставленное Западом снаряжение, украинским военным так не удалось продемонстрировать значительного прорыва, в результате возникает вопрос, "что же еще им нужно". "…Здесь в США мы хотим результатов вчера, но это попросту так не работает, когда вы противостоите такой военной силе, как россияне", - цитирует издание старшего директора Центра военной и политической силы при Фонде защиты демократий в Вашингтоне Брэдли Боумана. Кроме того, в издании полагают, что будущая поставка Киеву американских истребителей F-16 не станет "серебряной пулей" для Украины. "Просто отправка Украине F-16 в одночасье не переломит ситуацию. Потребуются месяцы, если не годы тренировок, чтобы достичь максимальной отдачи от этих дорогих истребителей", - указывает телеканал. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891044408.html
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россия, киев, украина, сергей лавров, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, f-16
Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
F-16 не станут "серебряной пулей" для ВСУ, пишут СМИ

CNBC: ВСУ не смогли пробить оборону России, а F-16 не станут "серебряной пулей"

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Украинское контрнаступление не смогло пробиться через стену российской обороны, а будущие поставки Киеву американских истребителей F-16 не станут "серебряной пулей", поскольку на получение максимальной отдачи от них потребуются годы тренировок, сообщает в своей публикации телеканал CNBC.
Подобного рода публикации в крупных американских СМИ все чаще появляются на фоне сообщений о недовольстве в Вашингтоне неудачами Киева.
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Вчера, 18:56
"Украинское контрнаступление, которое началось в июне…, напоролось на российскую стену", - говорится в публикации. Отмечается, что несмотря на танки, артиллерию и другое поставленное Западом снаряжение, украинским военным так не удалось продемонстрировать значительного прорыва, в результате возникает вопрос, "что же еще им нужно".
"…Здесь в США мы хотим результатов вчера, но это попросту так не работает, когда вы противостоите такой военной силе, как россияне", - цитирует издание старшего директора Центра военной и политической силы при Фонде защиты демократий в Вашингтоне Брэдли Боумана.
Кроме того, в издании полагают, что будущая поставка Киеву американских истребителей F-16 не станет "серебряной пулей" для Украины. "Просто отправка Украине F-16 в одночасье не переломит ситуацию. Потребуются месяцы, если не годы тренировок, чтобы достичь максимальной отдачи от этих дорогих истребителей", - указывает телеканал.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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18 августа, 15:49
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
НАТО еще не приняла окончательное решение по поставкам истребителей Украине
17 августа, 14:19
 
РоссияКиевУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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