https://ria.ru/20230819/niger-1891070251.html
Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне
Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне - РИА Новости, 20.08.2023
Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне
Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-19T23:57
2023-08-19T23:57
2023-08-20T00:00
в мире
нигер
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова защищаться в случае необходимости."Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению", - приводит его слова телеканал Al-Jazeera.Он отметил, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.Тчиани также подчеркнул, что введенные против его страны санкции нацелены на подчинение мятежников, но никак не на поиск решения сложившейся ситуации. Он добавил, что народ требует сплочения армии вокруг Совета мятежников.Он также призвал народ страны к диалогу для определения ее будущего конституционного строя. Он подчеркнул, что правительство было проинформировано о запуске соответствующего механизма для обсуждения новых конституционных основ страны. Тчиани добавил, что он и его сторонники готовы к любой коммуникации, учитывающей мнение граждан Нигера. По его словам, мятежники не стремятся к захвату власти в стране и стремятся прийти к решению, которое бы отвечало интересам народа.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне
Генерал Тчиани: Нигер не хочет войны, но будет к ней готов
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил
, что его страна не хочет войны, однако будет готова защищаться в случае необходимости.
"Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению", - приводит его слова телеканал Al-Jazeera.
Он отметил, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов.
Тчиани также подчеркнул, что введенные против его страны санкции нацелены на подчинение мятежников, но никак не на поиск решения сложившейся ситуации. Он добавил, что народ требует сплочения армии вокруг Совета мятежников.
Он также призвал народ страны к диалогу для определения ее будущего конституционного строя. Он подчеркнул, что правительство было проинформировано о запуске соответствующего механизма для обсуждения новых конституционных основ страны. Тчиани добавил, что он и его сторонники готовы к любой коммуникации, учитывающей мнение граждан Нигера. По его словам, мятежники не стремятся к захвату власти в стране и стремятся прийти к решению, которое бы отвечало интересам народа.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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