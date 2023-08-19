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В Совфеде рассказали, к чему приведет вмешательство Запада в дела Африки - РИА Новости, 19.08.2023
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16:04 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/niger-1891022220.html
В Совфеде рассказали, к чему приведет вмешательство Запада в дела Африки
В Совфеде рассказали, к чему приведет вмешательство Запада в дела Африки - РИА Новости, 19.08.2023
В Совфеде рассказали, к чему приведет вмешательство Запада в дела Африки
Вмешательство Запада в дела Африки может превратить госпереворот в Нигере в полномасштабную войну на значительной части континента, считает глава оборонного... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:04
2023-08-19T16:04
нигер
африка
виктор бондарев
евросоюз
в мире
совет федерации рф
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Вмешательство Запада в дела Африки может превратить госпереворот в Нигере в полномасштабную войну на значительной части континента, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Об этом он заявил в Telegram-канале.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. "Вмешательство США и стран коллективного Запада в дела Африки грозит превратить госпереворот в отдельно взятой стране в полномасштабную войну на значительной части континента. Не так давно путчисты отстранили от власти президента Нигера Мохамеда Базума - прозападного ставленника, который не только потерпел кризис легитимности, но и вызвал у своих граждан множество нареканий из-за проводимой им политики", - написал сенатор. По его словам, США с Францией хотят "сделать всё, как было", то есть вернуть Базума к власти, конечно, не сами, а, как обычно, руками своих сателлитов в регионе, и эти сателлиты теперь готовят вторжение в Нигер с целью реставрации власти. Так, экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) одобрило военное вторжение в Нигер из-за "смещения законно избранного президента страны в результате военного переворота", сказал он. При этом Бондарев отметил, что, "по сути, это общество уже не экономическое, а военно-политическое". "Данная организация, как и многие ей подобные, находится под полным контролем и влиянием США. Кроме того, ЭКОВАС имеет собственные коллективные вооружённые силы. Особую активность в поддержку свергнутого президента Базума и особое рвение в плане угроз интервенцией проявили Нигерия, Бенин и Кот-д`Ивуар. Нигерия является региональным лидером, членом ОПЕК, имеет многочисленную и довольно сильную национальную армию. Она в этих угрозах интервенцией "солирует", - написал законодатель. При этом ряд стран региона поддержали нигерских мятежников: среди них Мали и Буркина-Фасо, добавил он. "И сейчас Африку раздирают антагонизмы и противостояния, она может стать широким плацдармом: новая нигерийская власть и её сторонники, с одной стороны, Базум и его покровители и сторонники - с другой. ЭКОВАС уже трещит по швам, что выражается в военных переворотах и разрыве международных отношений с Францией", - полагает сенатор. По мнению Бондарева, вероятность того, что конфликт в Нигере получится решить миром, до сих пор сохраняется. Однако тут всё зависит от того, что будет происходить внутри профранцузских стран Африки, считает он. В Африке меняется мировоззрение, лидеры стран и их народы приходят к пониманию того, что взаимодействовать лучше с Россией, а не с колониальными странами, написал политик. "Африка в целом взяла курс на сотрудничество с Россией и Китаем, на конструктивный диалог, а не на подчинение США и ЕС. И лишь вопрос времени - когда эта тенденция охватит критическую часть континента", - заключил Бондарев.
https://ria.ru/20230819/niger-1891016252.html
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нигер, африка, виктор бондарев, евросоюз, в мире, совет федерации рф, переворот в нигере — 2023
Нигер, Африка, Виктор Бондарев, Евросоюз, В мире, Совет Федерации РФ, Переворот в Нигере — 2023
В Совфеде рассказали, к чему приведет вмешательство Запада в дела Африки

Бондарев предрек войну в Африке из-за вмешательства Запада в ситуацию в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Вмешательство Запада в дела Африки может превратить госпереворот в Нигере в полномасштабную войну на значительной части континента, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Об этом он заявил в Telegram-канале.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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"Вмешательство США и стран коллективного Запада в дела Африки грозит превратить госпереворот в отдельно взятой стране в полномасштабную войну на значительной части континента. Не так давно путчисты отстранили от власти президента Нигера Мохамеда Базума - прозападного ставленника, который не только потерпел кризис легитимности, но и вызвал у своих граждан множество нареканий из-за проводимой им политики", - написал сенатор.
По его словам, США с Францией хотят "сделать всё, как было", то есть вернуть Базума к власти, конечно, не сами, а, как обычно, руками своих сателлитов в регионе, и эти сателлиты теперь готовят вторжение в Нигер с целью реставрации власти. Так, экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) одобрило военное вторжение в Нигер из-за "смещения законно избранного президента страны в результате военного переворота", сказал он. При этом Бондарев отметил, что, "по сути, это общество уже не экономическое, а военно-политическое".
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"Данная организация, как и многие ей подобные, находится под полным контролем и влиянием США. Кроме того, ЭКОВАС имеет собственные коллективные вооружённые силы. Особую активность в поддержку свергнутого президента Базума и особое рвение в плане угроз интервенцией проявили Нигерия, Бенин и Кот-д`Ивуар. Нигерия является региональным лидером, членом ОПЕК, имеет многочисленную и довольно сильную национальную армию. Она в этих угрозах интервенцией "солирует", - написал законодатель.
При этом ряд стран региона поддержали нигерских мятежников: среди них Мали и Буркина-Фасо, добавил он. "И сейчас Африку раздирают антагонизмы и противостояния, она может стать широким плацдармом: новая нигерийская власть и её сторонники, с одной стороны, Базум и его покровители и сторонники - с другой. ЭКОВАС уже трещит по швам, что выражается в военных переворотах и разрыве международных отношений с Францией", - полагает сенатор.
По мнению Бондарева, вероятность того, что конфликт в Нигере получится решить миром, до сих пор сохраняется. Однако тут всё зависит от того, что будет происходить внутри профранцузских стран Африки, считает он.
В Африке меняется мировоззрение, лидеры стран и их народы приходят к пониманию того, что взаимодействовать лучше с Россией, а не с колониальными странами, написал политик. "Африка в целом взяла курс на сотрудничество с Россией и Китаем, на конструктивный диалог, а не на подчинение США и ЕС. И лишь вопрос времени - когда эта тенденция охватит критическую часть континента", - заключил Бондарев.
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