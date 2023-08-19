https://ria.ru/20230819/niger-1890987643.html

Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера

Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера - РИА Новости, 19.08.2023

Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера

Никаких санкций в отношении Нигера быть не должно, не нужно пытаться наказать население страны, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:24

2023-08-19T11:24

2023-08-19T11:34

в мире

нигер

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

африканский союз

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Никаких санкций в отношении Нигера быть не должно, не нужно пытаться наказать население страны, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. В минувшую среду Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере. По информации одного из дипломатов, страны не хотят поддерживать интервенцию, поскольку она может привести к "бойне". "Хорошо, что Африканский союз понял послание народа Нигера. Никаких санкций быть не должно. Мы не должны пытаться наказать население. Нужно осудить все эти невообразимые санкции, принятые против Нигера", - сказал Кулибали. Он отметил, что в Нигере уже сформировалось единение между новой властью и большинством населения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. ЭКОВАС также ввело финансовые и торговые санкции против Нигера, запретило передвижение и заморозило активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных военными. Евросоюз заявил, что поддерживает решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе по санкциям. Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали >>

https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

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Ольга Фомченкова

в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз