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Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера - РИА Новости, 19.08.2023
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11:24 19.08.2023 (обновлено: 11:34 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/niger-1890987643.html
Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера
Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера - РИА Новости, 19.08.2023
Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера
Никаких санкций в отношении Нигера быть не должно, не нужно пытаться наказать население страны, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:24
2023-08-19T11:34
в мире
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
африканский союз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Никаких санкций в отношении Нигера быть не должно, не нужно пытаться наказать население страны, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. В минувшую среду Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере. По информации одного из дипломатов, страны не хотят поддерживать интервенцию, поскольку она может привести к "бойне". "Хорошо, что Африканский союз понял послание народа Нигера. Никаких санкций быть не должно. Мы не должны пытаться наказать население. Нужно осудить все эти невообразимые санкции, принятые против Нигера", - сказал Кулибали. Он отметил, что в Нигере уже сформировалось единение между новой властью и большинством населения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. ЭКОВАС также ввело финансовые и торговые санкции против Нигера, запретило передвижение и заморозило активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных военными. Евросоюз заявил, что поддерживает решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе по санкциям. Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали &gt;&gt;
https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html
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в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз
Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера

Минобороны Буркина-Фасо: никаких санкций в отношении Нигера быть не должно

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Никаких санкций в отношении Нигера быть не должно, не нужно пытаться наказать население страны, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.
В минувшую среду Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников в Нигере. По информации одного из дипломатов, страны не хотят поддерживать интервенцию, поскольку она может привести к "бойне".
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Время белого человека истекло
Вчера, 08:00
«
"Хорошо, что Африканский союз понял послание народа Нигера. Никаких санкций быть не должно. Мы не должны пытаться наказать население. Нужно осудить все эти невообразимые санкции, принятые против Нигера", - сказал Кулибали.
Он отметил, что в Нигере уже сформировалось единение между новой властью и большинством населения.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
ЭКОВАС также ввело финансовые и торговые санкции против Нигера, запретило передвижение и заморозило активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных военными. Евросоюз заявил, что поддерживает решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе по санкциям.
Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали >>
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Африканский союз
 
 
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