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В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос - РИА Новости, 19.08.2023
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10:46 19.08.2023 (обновлено: 10:49 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/niger-1890982371.html
В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос
В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос - РИА Новости, 19.08.2023
В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос
Если Нигер погрузится в хаос, в регионе возникнут благоприятные условия для террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T10:46
2023-08-19T10:49
в мире
нигер
ливия
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если Нигер погрузится в хаос, в регионе возникнут благоприятные условия для террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. "Если мы позволим Нигеру погрузиться в этот хаос, это только создаст благоприятные условия для террористических движений", - сказал Кулибали. Он сравнил риск роста террористической активности в соседнем Нигере с ситуацией вокруг Ирака, Сирии и Ливии. "Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной… Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население. В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо", - сказал министр. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали &gt;&gt;
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в мире, нигер, ливия, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ливия, Переворот в Нигере — 2023
В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос

Минобороны Буркина-Фасо: хаос в Нигере выгоден террористическим группировкам

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если Нигер погрузится в хаос, в регионе возникнут благоприятные условия для террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.
«
"Если мы позволим Нигеру погрузиться в этот хаос, это только создаст благоприятные условия для террористических движений", - сказал Кулибали.
Он сравнил риск роста террористической активности в соседнем Нигере с ситуацией вокруг Ирака, Сирии и Ливии.
«
"Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной… Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население. В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо", - сказал министр.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали >>
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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Вчера, 08:00
 
В миреНигерЛивияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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