https://ria.ru/20230819/niger-1890982371.html

В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос

В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос - РИА Новости, 19.08.2023

В Буркина-Фасо рассказали о последствиях погружения Нигера в хаос

Если Нигер погрузится в хаос, в регионе возникнут благоприятные условия для террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T10:46

2023-08-19T10:46

2023-08-19T10:49

в мире

нигер

ливия

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если Нигер погрузится в хаос, в регионе возникнут благоприятные условия для террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. "Если мы позволим Нигеру погрузиться в этот хаос, это только создаст благоприятные условия для террористических движений", - сказал Кулибали. Он сравнил риск роста террористической активности в соседнем Нигере с ситуацией вокруг Ирака, Сирии и Ливии. "Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной… Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население. В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо", - сказал министр. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали >>

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нигер

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в мире, нигер, ливия, переворот в нигере — 2023