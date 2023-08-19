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Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
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02:17 19.08.2023 (обновлено: 07:25 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/niger-1890958967.html
Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ
Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ
Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. Об этом сообщается в публикации телеканала RTN... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T02:17
2023-08-19T07:25
в мире
нигер
буркина-фасо
мали
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. Об этом сообщается в публикации телеканала RTN в соцсети X. &quot;Эти две братские страны развернули боевые самолеты, чтобы отреагировать на любую форму агрессии против Нигера&quot;, — говорится в сообщении.Точная дислокация самолетов не уточняется.При этом, по информации канала, офицеры генштабов трех стран встретились в Ниамее.В конце июля военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств блока выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов. Позже стало известно, что страны организации уже согласовали дату введения войск.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции.
https://ria.ru/20230818/niger-1890854241.html
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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ

RTN: Буркина-Фасо и Мали разместили самолеты для реагирования на атаки на Нигер

© AP PhotoВоеннослужащие Мали
Военнослужащие Мали - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo
Военнослужащие Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. Об этом сообщается в публикации телеканала RTN в соцсети X.
«

"Эти две братские страны развернули боевые самолеты, чтобы отреагировать на любую форму агрессии против Нигера", — говорится в сообщении.

Точная дислокация самолетов не уточняется.
При этом, по информации канала, офицеры генштабов трех стран встретились в Ниамее.
В конце июля военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.
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В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств блока выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов. Позже стало известно, что страны организации уже согласовали дату введения войск.
Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции.
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В миреНигерБуркина-ФасоМалиМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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