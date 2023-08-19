https://ria.ru/20230819/niger-1890958967.html

Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ

Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.08.2023

Буркина-Фасо и Мали готовятся к ответу на атаки на Нигер, сообщают СМИ

Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. Об этом сообщается в публикации телеканала RTN... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T02:17

2023-08-19T02:17

2023-08-19T07:25

в мире

нигер

буркина-фасо

мали

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. Об этом сообщается в публикации телеканала RTN в соцсети X. "Эти две братские страны развернули боевые самолеты, чтобы отреагировать на любую форму агрессии против Нигера", — говорится в сообщении.Точная дислокация самолетов не уточняется.При этом, по информации канала, офицеры генштабов трех стран встретились в Ниамее.В конце июля военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств блока выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов. Позже стало известно, что страны организации уже согласовали дату введения войск.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции.

https://ria.ru/20230818/niger-1890854241.html

https://ria.ru/20230817/niger-1890721151.html

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в мире, нигер, буркина-фасо, мали, мохамед базум, переворот в нигере — 2023