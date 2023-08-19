Минфин назвал условие для возобновления налогового соглашения с Британией
Минфин: РФ не возобновит налоговые соглашения до восстановления своих прав
Министерство финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия не возобновит налоговые отношения с недружественными странами, пока они не восстановят ее права. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.
Так Минфин отреагировал на просьбу властей Великобритании отменить приостановку действия некоторых статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения" от 1994 года.
"В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке", — пояснили в ведомстве.
Там обратили внимание, что начиная с прошлого года западные страны в одностороннем порядке вводят экономические санкции против России. Так, в феврале Евросоюз включил Москву в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.
Помимо этого, некоторые недружественные государства не выполняют отдельные положения налоговых соглашений. Речь, в частности, идет о приостановке обмена налоговой информацией с Россией, отметили в министерстве.
Минфин напомнил, что Венская конвенция о праве международных договоров допускает их приостановку, если права одной из сторон были нарушены.
Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке действия отдельных пунктов налоговых соглашений с недружественными странами.
Документ приостанавливает действие основных пунктов соглашений с 38 странами: США, Польша, Южная Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Черногория, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта и Япония.