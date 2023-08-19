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Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 19.08.2023
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18:51 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/medvedev-1891043941.html
Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев
Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 19.08.2023
Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что любое контрнаступление Киева задохнется, а Россия не должна останавливаться пока украинское... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:51
2023-08-19T18:51
в мире
россия
украина
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что любое контрнаступление Киева задохнется, а Россия не должна останавливаться пока украинское нынешнее государство не будет уничтожено дотла. "Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной. А для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Он высказал мнение, что западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. "Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла", - написал он. "Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться. Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20230819/medvedev-1891039511.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев
Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев

Медведев: украинское террористическое государство должно быть уничтожено дотла

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что любое контрнаступление Киева задохнется, а Россия не должна останавливаться пока украинское нынешнее государство не будет уничтожено дотла.
"Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной. А для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он высказал мнение, что западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.
"Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла", - написал он.
"Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться. Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть", - заявил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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