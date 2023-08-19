https://ria.ru/20230819/medvedev-1891043941.html

Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев

Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 19.08.2023

Запад будет умолять о завершении конфликта на Украине, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что любое контрнаступление Киева задохнется, а Россия не должна останавливаться пока украинское... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T18:51

2023-08-19T18:51

2023-08-19T18:51

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россия

украина

киев

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что любое контрнаступление Киева задохнется, а Россия не должна останавливаться пока украинское нынешнее государство не будет уничтожено дотла. "Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной. А для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Он высказал мнение, что западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. "Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла", - написал он. "Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться. Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20230819/medvedev-1891039511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев