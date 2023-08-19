https://ria.ru/20230819/medvedev-1891039511.html
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным - РИА Новости, 19.08.2023
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:17
2023-08-19T18:17
2023-08-19T19:10
дмитрий медведев
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным."И пусть их позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной оружием и деньгами столько, сколько потребуется. Будут готовить солдат для киевского мясокомбината, будут восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима. <...> Это не поможет", - написал он.Медведев отметил, что для западного мира украинский конфликт является чужой войной. Рано или поздно она ему надоест, станет слишком дорогой и ненужной.Для России же этот конфликт стал борьбой за самосохранение, добавил он."Для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт, - написал Медведев.Он предположил, что рано или поздно правящие элиты на Западе сменят, и пришедшим им на смену политикам еще придется умолять Россию о диалоге.
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891031634.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, украина, оон
Дмитрий Медведев, Россия, Украина, ООН
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным
Медведев назвал поражение Запада на украинском направлении неизбежным
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале
, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным.
"И пусть их позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной оружием и деньгами столько, сколько потребуется. Будут готовить солдат для киевского мясокомбината, будут восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима. <...> Это не поможет", - написал он.
Медведев отметил, что для западного мира украинский конфликт является чужой войной. Рано или поздно она ему надоест, станет слишком дорогой и ненужной.
Для России же этот конфликт стал борьбой за самосохранение, добавил он.
"Для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт, - написал Медведев.
Он предположил, что рано или поздно правящие элиты на Западе сменят, и пришедшим им на смену политикам еще придется умолять Россию о диалоге.
Украинские власти решили ускорить создание военного кладбища в Киеве