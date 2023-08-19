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Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным - РИА Новости, 19.08.2023
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18:17 19.08.2023 (обновлено: 19:10 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/medvedev-1891039511.html
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным - РИА Новости, 19.08.2023
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:17
2023-08-19T19:10
дмитрий медведев
россия
украина
оон
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным."И пусть их позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной оружием и деньгами столько, сколько потребуется. Будут готовить солдат для киевского мясокомбината, будут восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима. &lt;...&gt; Это не поможет", - написал он.Медведев отметил, что для западного мира украинский конфликт является чужой войной. Рано или поздно она ему надоест, станет слишком дорогой и ненужной.Для России же этот конфликт стал борьбой за самосохранение, добавил он."Для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт, - написал Медведев.Он предположил, что рано или поздно правящие элиты на Западе сменят, и пришедшим им на смену политикам еще придется умолять Россию о диалоге.
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891031634.html
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дмитрий медведев, россия, украина, оон
Дмитрий Медведев, Россия, Украина, ООН
Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным

Медведев назвал поражение Запада на украинском направлении неизбежным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным.
"И пусть их позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной оружием и деньгами столько, сколько потребуется. Будут готовить солдат для киевского мясокомбината, будут восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима. <...> Это не поможет", - написал он.
Медведев отметил, что для западного мира украинский конфликт является чужой войной. Рано или поздно она ему надоест, станет слишком дорогой и ненужной.
Для России же этот конфликт стал борьбой за самосохранение, добавил он.
"Для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт, - написал Медведев.
Он предположил, что рано или поздно правящие элиты на Западе сменят, и пришедшим им на смену политикам еще придется умолять Россию о диалоге.
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Дмитрий МедведевРоссияУкраинаООН
 
 
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