https://ria.ru/20230819/medvedev-1891039511.html

Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным

Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным - РИА Новости, 19.08.2023

Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T18:17

2023-08-19T18:17

2023-08-19T19:10

дмитрий медведев

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украина

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что считает проигрыш Запада на Украине неизбежным."И пусть их позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной оружием и деньгами столько, сколько потребуется. Будут готовить солдат для киевского мясокомбината, будут восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима. <...> Это не поможет", - написал он.Медведев отметил, что для западного мира украинский конфликт является чужой войной. Рано или поздно она ему надоест, станет слишком дорогой и ненужной.Для России же этот конфликт стал борьбой за самосохранение, добавил он."Для нас – это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт, - написал Медведев.Он предположил, что рано или поздно правящие элиты на Западе сменят, и пришедшим им на смену политикам еще придется умолять Россию о диалоге.

https://ria.ru/20230819/ukraina-1891031634.html

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Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, россия, украина, оон