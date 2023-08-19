https://ria.ru/20230819/magnit-1891005929.html

На форуме "Армия" показали магнит для извлечения осколков из мозга

На форуме "Армия" показали магнит для извлечения осколков из мозга - РИА Новости, 19.08.2023

На форуме "Армия" показали магнит для извлечения осколков из мозга

Медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко представили на форуме "Армия-2023" опытный образец устройства, способного извлекать... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:41

2023-08-19T13:41

2023-08-19T19:40

россия

форум "армия — 2023"

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко представили на форуме "Армия-2023" опытный образец устройства, способного извлекать металлические осколки из головного мозга пациентов с помощью электромагнита, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. В настоящее время опытный образец изделия проходит апробацию в госпитале имени Бурденко при лечении военнослужащих, получивших осколочные повреждения головы в ходе специальной военной операции. "Предложенный специалистами госпиталя имени Бурденко способ модернизации системы "Автоплан" представляет собой дополнительное электромагнитное устройство, с помощью которого обнаруженные инородные тела металлической плотности будут извлекаться из головного мозга без использования медицинских инструментов", - говорится в сообщении. В основу изделия положена первая российская система хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности "Автоплан". Она позволяет с высокой точностью, совмещая загруженные в нее результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии с 3D-моделью головы пациента, определить с высокой точностью расположение металлических осколков в тканях головного мозга. Как рассказали в Минобороны, данный способ позволяет военным врачам ограничиваться при расчетах величины отверстия в черепе лишь размерами самих осколков, не прибегая к открытой операции на головном мозге. Кроме того, влияние человеческого фактора в процессе извлечения осколков практически сведено к нулю, что кратно снижает последствия хирургической травмы головного мозга. Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220715/operatsiya-1802637581.html

https://ria.ru/20230701/ekzoskelet-1881616034.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, форум "армия — 2023", безопасность