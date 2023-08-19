https://ria.ru/20230819/les-1891026581.html
В Волгоградской области загорелся лесной массив
В Волгоградской области загорелся лесной массив - РИА Новости, 19.08.2023
В Волгоградской области загорелся лесной массив
Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:41
2023-08-19T16:41
2023-08-19T16:46
происшествия
волгоградская область
городищенский район
донской
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ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости глава Паньшинского сельского поселения Виктор Гладков.По словам Гладкова, пожар в лесном массиве возле сел Паньшино и Донской начался в субботу днем."Весь лесной массив – 3,5 квадратных километра. Горит где-то 30%. Жилым домам угрозы нет", - сказал Гладков, добавив, что обстановка сложная, но контролируемая.Как сообщили РИА Новости в комитете экологии и природных ресурсов области, в настоящее время пожар локализуется силами лесничества, в тушении задействовано 98 человек и 20 единиц техники.По данным ведомства, возгорание происходит на площади минимум 5 гектаров, на месте организован штаб.
https://ria.ru/20230819/pozhary-1891000347.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, волгоградская область, городищенский район, донской
Происшествия, Волгоградская область, Городищенский район, Донской
В Волгоградской области загорелся лесной массив
В Волгоградской области горит лес на площади более квадратного километра
ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости глава Паньшинского сельского поселения Виктор Гладков.
По словам Гладкова, пожар в лесном массиве возле сел Паньшино и Донской начался в субботу днем.
«
"Весь лесной массив – 3,5 квадратных километра. Горит где-то 30%. Жилым домам угрозы нет", - сказал Гладков, добавив, что обстановка сложная, но контролируемая.
Как сообщили РИА Новости в комитете экологии и природных ресурсов области, в настоящее время пожар локализуется силами лесничества, в тушении задействовано 98 человек и 20 единиц техники.
По данным ведомства, возгорание происходит на площади минимум 5 гектаров, на месте организован штаб.
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