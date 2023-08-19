https://ria.ru/20230819/les-1891026581.html

В Волгоградской области загорелся лесной массив

В Волгоградской области загорелся лесной массив - РИА Новости, 19.08.2023

В Волгоградской области загорелся лесной массив

Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:41

2023-08-19T16:41

2023-08-19T16:46

происшествия

волгоградская область

городищенский район

донской

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ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости глава Паньшинского сельского поселения Виктор Гладков.По словам Гладкова, пожар в лесном массиве возле сел Паньшино и Донской начался в субботу днем."Весь лесной массив – 3,5 квадратных километра. Горит где-то 30%. Жилым домам угрозы нет", - сказал Гладков, добавив, что обстановка сложная, но контролируемая.Как сообщили РИА Новости в комитете экологии и природных ресурсов области, в настоящее время пожар локализуется силами лесничества, в тушении задействовано 98 человек и 20 единиц техники.По данным ведомства, возгорание происходит на площади минимум 5 гектаров, на месте организован штаб.

https://ria.ru/20230819/pozhary-1891000347.html

волгоградская область

городищенский район

донской

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, городищенский район, донской