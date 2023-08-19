Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области загорелся лесной массив - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 19.08.2023 (обновлено: 16:46 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/les-1891026581.html
В Волгоградской области загорелся лесной массив
В Волгоградской области загорелся лесной массив - РИА Новости, 19.08.2023
В Волгоградской области загорелся лесной массив
Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:41
2023-08-19T16:46
происшествия
волгоградская область
городищенский район
донской
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742240287_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_69325894056b1d8a478933093f345cc5.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости глава Паньшинского сельского поселения Виктор Гладков.По словам Гладкова, пожар в лесном массиве возле сел Паньшино и Донской начался в субботу днем."Весь лесной массив – 3,5 квадратных километра. Горит где-то 30%. Жилым домам угрозы нет", - сказал Гладков, добавив, что обстановка сложная, но контролируемая.Как сообщили РИА Новости в комитете экологии и природных ресурсов области, в настоящее время пожар локализуется силами лесничества, в тушении задействовано 98 человек и 20 единиц техники.По данным ведомства, возгорание происходит на площади минимум 5 гектаров, на месте организован штаб.
https://ria.ru/20230819/pozhary-1891000347.html
волгоградская область
городищенский район
донской
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742240287_20:0:2713:2020_1920x0_80_0_0_e8eaf5275b4d5b400e24fec2e7e5222b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, городищенский район, донской
Происшествия, Волгоградская область, Городищенский район, Донской
В Волгоградской области загорелся лесной массив

В Волгоградской области горит лес на площади более квадратного километра

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны | Перейти в медиабанкСотрудник "Авиалесоохраны" в зоне природного пожара в лесу
Сотрудник Авиалесоохраны в зоне природного пожара в лесу - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
Перейти в медиабанк
Сотрудник "Авиалесоохраны" в зоне природного пожара в лесу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Лес на площади более 1 квадратного километра горит в Городищенском районе Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил в субботу РИА Новости глава Паньшинского сельского поселения Виктор Гладков.
По словам Гладкова, пожар в лесном массиве возле сел Паньшино и Донской начался в субботу днем.
«
"Весь лесной массив – 3,5 квадратных километра. Горит где-то 30%. Жилым домам угрозы нет", - сказал Гладков, добавив, что обстановка сложная, но контролируемая.
Как сообщили РИА Новости в комитете экологии и природных ресурсов области, в настоящее время пожар локализуется силами лесничества, в тушении задействовано 98 человек и 20 единиц техники.
По данным ведомства, возгорание происходит на площади минимум 5 гектаров, на месте организован штаб.
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
В России за сутки потушили 50 природных пожаров
Вчера, 13:01
 
ПроисшествияВолгоградская областьГородищенский районДонской
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала