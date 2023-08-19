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Боевик "Азова"* рассказал, как россияне лечили его после ранения - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/lechenie-1890984546.html
Боевик "Азова"* рассказал, как россияне лечили его после ранения
Боевик "Азова"* рассказал, как россияне лечили его после ранения - РИА Новости, 19.08.2023
Боевик "Азова"* рассказал, как россияне лечили его после ранения
Боевик "Азова"* Петр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела киевскими силовиками колонии в Еленовке в ДНР, в которой погибли около 70 пленных боевиков, он... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T10:56
2023-08-19T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Боевик "Азова"* Петр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела киевскими силовиками колонии в Еленовке в ДНР, в которой погибли около 70 пленных боевиков, он получил тогда ранение, лечить его пришлось российским врачам - он говорит, что лечение было хорошим. В ночь на 29 июля 2022 года Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"* (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. Студент из Запорожья Петр Тарасенко 1995 года рождения в феврале 2022 года был в Мариуполе, вступил в тероборону. Это оказалась тероборона при полке "Азов"*, где он обнаружил большое количество радикальных украинских националистов. "Ничего удивительно, что в силовых структурах Украины есть представители агрессивных идеологий", - свидетельствует он. Тарасенко принимал участие в боевых действиях в Мариуполе, в мае 2022 года вместе с остальными "азовцами" сдался в плен. "Отношение было нормальным, с учетом всех обстоятельств", - свидетельствует он. Тарасенко вместе с остальными пленными содержался в Еленовке - именно туда прилетела ракета, которую выпустил киевские силовики. "Ранение получил в Еленовке. Я был в том бараке, в который прилетело что-то. В бараке все были "азовцы", около 200 человек нас было. Легли спать, и проснулся я уже от того, что что-то взорвалось. Выбежал, нащупал у себя кровотечение. Я вообще думал, что у меня половины ноги нет - оно так стесало. Выбежал с остальными во двор - там уже хаос. Я видел тело того человека, которого я знал", - вспоминает Тарасенко подробности того обстрела. Российские врачи предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь. "Учитывая то, что я в плену нахожусь, вообще не то, что никаких претензий… Медперсоналу - спасибо. Я не говорю, что они меня любят, но как к пленному - по-человечески относятся. Все необходимую помощь получил, даже, можно сказать, больше", - говорит Тарасенко. Больше его и остальных рядовых "азовцев" возмущает то, что они так долго находятся в плену, и никто не торопится их менять - тогда как командование сначала год провело в Турции, а потом вернулось на Украину. "Это, конечно, более, чем обидно. (Когда сдавались в плен) говорилось, что солдаты будут поменяны не то, что в первую очередь, но хотя бы вперемешку с офицерами. А получилось совсем наоборот - солдаты то так, расходный материал. Кинули", - признается он. Владимир Зеленский 8 июля написал в своем Telegram-канале, что в Киев из Турции после его встречи с президентом Тайипом Эрдоганом летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной. По его словам, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. В сентябре прошлого года занимавший в тот период должность главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 - военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230819/posolstvo-1890954650.html
https://ria.ru/20230808/vstrecha-1888761456.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Боевик "Азова"* рассказал, как россияне лечили его после ранения

Боевик "Азова" рассказал, как россияне лечили его после ранения в Еленовке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрачи медицинского отряда специального назначения
Врачи медицинского отряда специального назначения - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врачи медицинского отряда специального назначения. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Боевик "Азова"* Петр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела киевскими силовиками колонии в Еленовке в ДНР, в которой погибли около 70 пленных боевиков, он получил тогда ранение, лечить его пришлось российским врачам - он говорит, что лечение было хорошим.
В ночь на 29 июля 2022 года Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"* (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания.
Студент из Запорожья Петр Тарасенко 1995 года рождения в феврале 2022 года был в Мариуполе, вступил в тероборону. Это оказалась тероборона при полке "Азов"*, где он обнаружил большое количество радикальных украинских националистов.
«
"Ничего удивительно, что в силовых структурах Украины есть представители агрессивных идеологий", - свидетельствует он.
Тарасенко принимал участие в боевых действиях в Мариуполе, в мае 2022 года вместе с остальными "азовцами" сдался в плен.
«
"Отношение было нормальным, с учетом всех обстоятельств", - свидетельствует он.
Тарасенко вместе с остальными пленными содержался в Еленовке - именно туда прилетела ракета, которую выпустил киевские силовики.
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Посольство России в Риме указало СМИ на героизацию боевиков "Азова"*
Вчера, 00:36
«
"Ранение получил в Еленовке. Я был в том бараке, в который прилетело что-то. В бараке все были "азовцы", около 200 человек нас было. Легли спать, и проснулся я уже от того, что что-то взорвалось. Выбежал, нащупал у себя кровотечение. Я вообще думал, что у меня половины ноги нет - оно так стесало. Выбежал с остальными во двор - там уже хаос. Я видел тело того человека, которого я знал", - вспоминает Тарасенко подробности того обстрела.
Российские врачи предоставили ему всю необходимую медицинскую помощь.
«
"Учитывая то, что я в плену нахожусь, вообще не то, что никаких претензий… Медперсоналу - спасибо. Я не говорю, что они меня любят, но как к пленному - по-человечески относятся. Все необходимую помощь получил, даже, можно сказать, больше", - говорит Тарасенко.
Больше его и остальных рядовых "азовцев" возмущает то, что они так долго находятся в плену, и никто не торопится их менять - тогда как командование сначала год провело в Турции, а потом вернулось на Украину.
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В ДНР организовали встречу пленного боевика "Азова"* с родителями
8 августа, 04:35
«
"Это, конечно, более, чем обидно. (Когда сдавались в плен) говорилось, что солдаты будут поменяны не то, что в первую очередь, но хотя бы вперемешку с офицерами. А получилось совсем наоборот - солдаты то так, расходный материал. Кинули", - признается он.
Владимир Зеленский 8 июля написал в своем Telegram-канале, что в Киев из Турции после его встречи с президентом Тайипом Эрдоганом летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной. По его словам, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
В сентябре прошлого года занимавший в тот период должность главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 - военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Добровольцы батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях
17 августа, 12:53
 
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