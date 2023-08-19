https://ria.ru/20230819/lavrov-1890954035.html
Лавров заявил об отношении в ОДКБ к вниманию Запада
Лавров заявил об отношении в ОДКБ к вниманию Запада - РИА Новости, 19.08.2023
Лавров заявил об отношении в ОДКБ к вниманию Запада
Москва уверена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:19
2023-08-19T00:19
2023-08-19T00:19
москва
россия
сергей лавров
одкб
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва уверена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". Как отметил министр, партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств". Чиновники из западных столиц регулярно ездят к ним для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций, указал Лавров. "Если называть вещи своими именами, то речь идет, конечно же, о попытках угрозами и шантажом заставить наших союзников отказаться от абсолютно законного сотрудничества с Россией", - заявил он. Говоря об ОДКБ, Лавров подчеркнул, что основу взаимодействия в этой организации составляют принципы равноправия и учета интересов всех входящих в неё государств. "Уверены, что наши союзники критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности", - заявил министр. "В целом мы, конечно, рассчитываем, что, развивая связи с третьими странами и объединениями, наши союзники по ЕАЭС и ОДКБ не будут предпринимать шаги, противоречащие их обязательствам в рамках этих организаций. При этом не в наших правилах "учить жизни" другие государства или диктовать, как и с кем им строить отношения", - сказал министр. Россия не запрещает никому из соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы, подчеркнул Лавров. "Думаю, они нас слышат", - добавил он.
https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953744.html
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москва, россия, сергей лавров, одкб, евразийский экономический союз, в мире
Москва, Россия, Сергей Лавров, ОДКБ, Евразийский экономический союз, В мире
Лавров заявил об отношении в ОДКБ к вниманию Запада
Лавров: в ОДКБ критически подходят к возросшему вниманию Запада к их странам
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва уверена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".
Как отметил министр, партнеры Москвы по ЕАЭС
и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств". Чиновники из западных столиц регулярно ездят к ним для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций, указал Лавров.
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"Если называть вещи своими именами, то речь идет, конечно же, о попытках угрозами и шантажом заставить наших союзников отказаться от абсолютно законного сотрудничества с Россией", - заявил он.
Говоря об ОДКБ, Лавров подчеркнул, что основу взаимодействия в этой организации составляют принципы равноправия и учета интересов всех входящих в неё государств.
"Уверены, что наши союзники критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности", - заявил министр.
"В целом мы, конечно, рассчитываем, что, развивая связи с третьими странами и объединениями, наши союзники по ЕАЭС и ОДКБ не будут предпринимать шаги, противоречащие их обязательствам в рамках этих организаций. При этом не в наших правилах "учить жизни" другие государства или диктовать, как и с кем им строить отношения", - сказал министр.
Россия не запрещает никому из соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы, подчеркнул Лавров.
"Думаю, они нас слышат", - добавил он.
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