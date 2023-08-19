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Российский "Ланцет" поразил американский БТР Stryker в Запорожье

Российский "Ланцет" поразил американский БТР Stryker в Запорожье - РИА Новости, 19.08.2023

Российский "Ланцет" поразил американский БТР Stryker в Запорожье

Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" уничтожил прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" американский колесный бронетранспортер... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T05:18

2023-08-19T05:18

2023-08-19T05:18

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа "Осман" уничтожил прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" американский колесный бронетранспортер Stryker на запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых камерой барражирующего боеприпаса "Ланцет", виден движущийся на высокой скорости по проселочной дороге американский бронетранспортер. За "Страйкером" поднимается высокий столб пыли. Барражирующий боеприпас "Ланцет" летит за ним и вскоре попадает в уходящую технику. В Минобороны РФ 17 августа сообщали, что российские войска на запорожском направлении отразили атаку противника, Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-70. В американской армии "Страйкеры" (M1126 "Stryker") предназначены для механизированных бригад, промежуточных между бронетанковыми соединениями, вооруженными танками Abrams и БМП Bradley, и пехотными на бронеавтомобилях Humvee. Эти БТР - быстрые (скорость - до 97 километров в час по шоссе), с вместительным десантным отделением - девять бойцов в полной выкладке. Броня выдерживает близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда и защищает от легкого стрелкового оружия. Министерство обороны США в июле объявило о дополнительной помощи для ВСУ - в пакет вошли 32 БТР Stryker. Из недостатков военные эксперты отмечают большие габариты этого БТР, уязвимость колесного шасси, низкую проходимость по грязи, а также слабое вооружение: 12,7-миллиметровый пулемет или 40-миллиметровый автоматический гранатомет. Для сравнения приводится близкий российский аналог - БТР-82А оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 в дистанционно управляемом модуле.

https://ria.ru/20230819/spetsoperatsiya-1890963411.html

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