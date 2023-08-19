https://ria.ru/20230819/koran-1891005515.html

Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана

Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана - РИА Новости, 19.08.2023

Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что практику введения уголовного наказания за... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:39

2023-08-19T13:39

2023-08-19T13:39

россия

иран

стокгольм (город)

исмаил бердиев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_0:228:3142:1995_1920x0_80_0_0_ed42f5d21f43dde2bf2799d0ab007ec6.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что практику введения уголовного наказания за глумление над священными Писаниями необходимо вводить на международном уровне. Ранее сообщалось, что акция с сожжением Корана прошла в пятницу в Стокгольме около посольства Ирана, ее организатором является мигрант Салван Момика, он ранее уже участвовал в подобных акциях. В ходе акции женщина попыталась потушить Коран, который Момика поджег в ходе мероприятия. Женщина была задержана полицией, а сама акция продолжилась. "На самом высоком международном уровне надо ввести практику наказания за сжигание Корана. Только так можно будет добиться прекращения богомерзких поступков, которые мы с сожалением наблюдаем в последнее время. В свое время я озвучил это предложение президенту России Владимиру Путину, он согласился с данной идеей. Думаю, настало время снова поднять этот вопрос и внести в международную повестку", - сообщил РИА Новости в субботу Бердиев. По его словам, только общими усилиями можно будет прекратить глумление над священными текстами. "Здесь нужны усилия не только россиян, не только руководства России, но и многих других стран", - заключил Бердиев.

https://ria.ru/20230819/koran-1890971482.html

россия

иран

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, стокгольм (город), исмаил бердиев, владимир путин