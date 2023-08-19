Рейтинг@Mail.ru
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/koran-1891005515.html
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана - РИА Новости, 19.08.2023
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что практику введения уголовного наказания за... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:39
2023-08-19T13:39
россия
иран
стокгольм (город)
исмаил бердиев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_0:228:3142:1995_1920x0_80_0_0_ed42f5d21f43dde2bf2799d0ab007ec6.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что практику введения уголовного наказания за глумление над священными Писаниями необходимо вводить на международном уровне. Ранее сообщалось, что акция с сожжением Корана прошла в пятницу в Стокгольме около посольства Ирана, ее организатором является мигрант Салван Момика, он ранее уже участвовал в подобных акциях. В ходе акции женщина попыталась потушить Коран, который Момика поджег в ходе мероприятия. Женщина была задержана полицией, а сама акция продолжилась. "На самом высоком международном уровне надо ввести практику наказания за сжигание Корана. Только так можно будет добиться прекращения богомерзких поступков, которые мы с сожалением наблюдаем в последнее время. В свое время я озвучил это предложение президенту России Владимиру Путину, он согласился с данной идеей. Думаю, настало время снова поднять этот вопрос и внести в международную повестку", - сообщил РИА Новости в субботу Бердиев. По его словам, только общими усилиями можно будет прекратить глумление над священными текстами. "Здесь нужны усилия не только россиян, не только руководства России, но и многих других стран", - заключил Бердиев.
https://ria.ru/20230819/koran-1890971482.html
россия
иран
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_51139cb0e22dc7dd9a49c7694df501f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, стокгольм (город), исмаил бердиев, владимир путин
Россия, Иран, Стокгольм (город), Исмаил Бердиев, Владимир Путин
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана

Муфтий Бердиев: надо ввести международное наказание за глумление над Кораном

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Книга в руках мусульманина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что практику введения уголовного наказания за глумление над священными Писаниями необходимо вводить на международном уровне.
Ранее сообщалось, что акция с сожжением Корана прошла в пятницу в Стокгольме около посольства Ирана, ее организатором является мигрант Салван Момика, он ранее уже участвовал в подобных акциях. В ходе акции женщина попыталась потушить Коран, который Момика поджег в ходе мероприятия. Женщина была задержана полицией, а сама акция продолжилась.
"На самом высоком международном уровне надо ввести практику наказания за сжигание Корана. Только так можно будет добиться прекращения богомерзких поступков, которые мы с сожалением наблюдаем в последнее время. В свое время я озвучил это предложение президенту России Владимиру Путину, он согласился с данной идеей. Думаю, настало время снова поднять этот вопрос и внести в международную повестку", - сообщил РИА Новости в субботу Бердиев.
По его словам, только общими усилиями можно будет прекратить глумление над священными текстами.
"Здесь нужны усилия не только россиян, не только руководства России, но и многих других стран", - заключил Бердиев.
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
В Госдуме рассказали, к чему приведут акции сожжения Корана
Вчера, 09:06
 
РоссияИранСтокгольм (город)Исмаил БердиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала