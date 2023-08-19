https://ria.ru/20230819/koran-1891005515.html
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана - РИА Новости, 19.08.2023
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что практику введения уголовного наказания за... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:39
2023-08-19T13:39
2023-08-19T13:39
россия
иран
стокгольм (город)
исмаил бердиев
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что практику введения уголовного наказания за глумление над священными Писаниями необходимо вводить на международном уровне. Ранее сообщалось, что акция с сожжением Корана прошла в пятницу в Стокгольме около посольства Ирана, ее организатором является мигрант Салван Момика, он ранее уже участвовал в подобных акциях. В ходе акции женщина попыталась потушить Коран, который Момика поджег в ходе мероприятия. Женщина была задержана полицией, а сама акция продолжилась. "На самом высоком международном уровне надо ввести практику наказания за сжигание Корана. Только так можно будет добиться прекращения богомерзких поступков, которые мы с сожалением наблюдаем в последнее время. В свое время я озвучил это предложение президенту России Владимиру Путину, он согласился с данной идеей. Думаю, настало время снова поднять этот вопрос и внести в международную повестку", - сообщил РИА Новости в субботу Бердиев. По его словам, только общими усилиями можно будет прекратить глумление над священными текстами. "Здесь нужны усилия не только россиян, не только руководства России, но и многих других стран", - заключил Бердиев.
https://ria.ru/20230819/koran-1890971482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, стокгольм (город), исмаил бердиев, владимир путин
Россия, Иран, Стокгольм (город), Исмаил Бердиев, Владимир Путин
Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана
Муфтий Бердиев: надо ввести международное наказание за глумление над Кораном