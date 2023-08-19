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В Госдуме рассказали, к чему приведут акции сожжения Корана
В Госдуме рассказали, к чему приведут акции сожжения Корана - РИА Новости, 19.08.2023
В Госдуме рассказали, к чему приведут акции сожжения Корана
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что необходимы официальные заявления мировых парламентов по примеру Госдумы об осуждении сожжения Корана... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:06
2023-08-19T09:06
2023-08-19T09:06
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адальби шхагошев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что необходимы официальные заявления мировых парламентов по примеру Госдумы об осуждении сожжения Корана для того, чтобы Швеция, а то и вся Европа не погрузилась в террористический хаос. "Необходимы официальные заявления мировых парламентов, особенно европейский стран, по примеру постановления, принятого Государственной Думой, которое осуждает сожжение Корана. Иначе Швеция погрузится в террористический хаос. Более того, не только Швеция, в террористический хаос может погрузиться вся Европа", - сказал он. По словам депутата, если парламенты мира пойдут по примеру Госдумы РФ, официально осудив действия властей Швеции, это может спасти от террористической угрозы эти страны, "где допускают такие акции", если они прислушаются к этим заявлениям. В пятницу в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика. Также власти Швеции в пятницу сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
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в мире, швеция, европа, адальби шхагошев, госдума рф
В мире, Швеция, Европа, Адальби Шхагошев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, к чему приведут акции сожжения Корана
Шхагошев: акции сожжения Корана могут погрузить Европу в террористический хаос