https://ria.ru/20230819/konflikt-1891032369.html

Массовый конфликт местных жителей пресекли в Ингушетии

Массовый конфликт местных жителей пресекли в Ингушетии - РИА Новости, 19.08.2023

Массовый конфликт местных жителей пресекли в Ингушетии

Сотрудники полиции в Ингушетии пресекли конфликт между двумя группами местных жителей в Джейрахском районе республики, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:08

2023-08-19T17:08

2023-08-19T17:08

происшествия

джейрахский район

россия

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии пресекли конфликт между двумя группами местных жителей в Джейрахском районе республики, сообщило региональное МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о конфликте в Джейрахском районе между представителями двух тейпов из-за спора о принадлежности средневековой крепости и территории вокруг нее. Сообщалось, что его участники открыли стрельбу в воздух. Одному из участников конфликта – пожилому мужчине – стало плохо с сердцем, и он скончался по дороге в больницу. "Сегодня в Джейрахском районе между двумя группами жителей республики произошел конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Незамедлительно отреагировавшие сотрудники отделения МВД России по Джейрахскому району и МВД по Республике Ингушетия пресекли нарушение общественного порядка и доставили зачинщиков и активных участников конфликта в отделение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Региональная прокуратура также сообщила о проверке, организованной прокурором Ингушетии по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе. "Прокуратурой будут установлены причины и условия произошедшего, а также проверено соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230818/delo-1890916984.html

джейрахский район

россия

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, джейрахский район, россия, республика ингушетия