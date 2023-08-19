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Массовый конфликт местных жителей пресекли в Ингушетии
Массовый конфликт местных жителей пресекли в Ингушетии - РИА Новости, 19.08.2023
Массовый конфликт местных жителей пресекли в Ингушетии
Сотрудники полиции в Ингушетии пресекли конфликт между двумя группами местных жителей в Джейрахском районе республики, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:08
2023-08-19T17:08
2023-08-19T17:08
происшествия
джейрахский район
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республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии пресекли конфликт между двумя группами местных жителей в Джейрахском районе республики, сообщило региональное МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о конфликте в Джейрахском районе между представителями двух тейпов из-за спора о принадлежности средневековой крепости и территории вокруг нее. Сообщалось, что его участники открыли стрельбу в воздух. Одному из участников конфликта – пожилому мужчине – стало плохо с сердцем, и он скончался по дороге в больницу. "Сегодня в Джейрахском районе между двумя группами жителей республики произошел конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Незамедлительно отреагировавшие сотрудники отделения МВД России по Джейрахскому району и МВД по Республике Ингушетия пресекли нарушение общественного порядка и доставили зачинщиков и активных участников конфликта в отделение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Региональная прокуратура также сообщила о проверке, организованной прокурором Ингушетии по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе. "Прокуратурой будут установлены причины и условия произошедшего, а также проверено соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заметили в ведомстве.
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происшествия, джейрахский район, россия, республика ингушетия
Происшествия, Джейрахский район, Россия, Республика Ингушетия
Массовый конфликт местных жителей пресекли в Ингушетии
МВД: массовый конфликт местных жителей пресекли в Джейрахском районе Ингушетии
НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости.
Сотрудники полиции в Ингушетии пресекли конфликт между двумя группами местных жителей в Джейрахском районе республики, сообщило региональное
МВД.
Ранее в соцсетях появилась информация о конфликте в Джейрахском районе между представителями двух тейпов из-за спора о принадлежности средневековой крепости и территории вокруг нее. Сообщалось, что его участники открыли стрельбу в воздух. Одному из участников конфликта – пожилому мужчине – стало плохо с сердцем, и он скончался по дороге в больницу.
"Сегодня в Джейрахском районе между двумя группами жителей республики произошел конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Незамедлительно отреагировавшие сотрудники отделения МВД России
по Джейрахскому району и МВД по Республике Ингушетия
пресекли нарушение общественного порядка и доставили зачинщиков и активных участников конфликта в отделение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка.
Региональная прокуратура также сообщила о проверке, организованной прокурором Ингушетии по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе.
"Прокуратурой будут установлены причины и условия произошедшего, а также проверено соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заметили в ведомстве.
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