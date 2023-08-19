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Jacobs прекратит продавать в России продукцию брендов Tassimo и Moccona

Jacobs прекратит продавать в России продукцию брендов Tassimo и Moccona - РИА Новости, 19.08.2023

Jacobs прекратит продавать в России продукцию брендов Tassimo и Moccona

Концерн JDE Peet's, владеющий брендом Jacobs, перестанет продавать в России продукцию под маркой Tassimo и Moccona. Об этом пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T08:30

2023-08-19T08:30

2023-08-19T12:08

экономика

россия

monarch

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Концерн JDE Peet's, владеющий брендом Jacobs, перестанет продавать в России продукцию под маркой Tassimo и Moccona. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора Фабьена Симона. По информации издания, компания планирует к концу года убрать бренд Jacobs из России. На смену ему придет бренд под названием Monarch. "Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona", — говорится в публикации.В начале августа JDE Peet's заявила, что находится в процессе прекращения продаж своей продукции в России под международными брендами и переходит к реализации товаров только под местными. При этом компания отмечала, что с самого начала конфликта на Украине стремилась к тому, чтобы ее бизнес в России функционировал как можно более самостоятельно. Но локализация брендов для российского рынка привела к убыткам в 185 миллионов евро только за первое полугодие 2023 года. Кроме того, сокращается и вклад России в общую выручку JDE Peet's. JDE Peet's — американо-нидерландский производитель кофе и чая. Присутствует более чем на 100 рынках по всему миру. В портфель компании входят такие бренды, как Jacobs, Tassimo, L'Or, Douwe Egberts, Pickwick и Senseo.

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экономика, россия, monarch