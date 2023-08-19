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Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья - РИА Новости, 19.08.2023
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Религия
 
06:05 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/khram-1890964946.html
Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья
Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья - РИА Новости, 19.08.2023
Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья
Церемония освящения состоялась в субботу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который строили в центре Владивостока с 2011 года, сообщили в администрации РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T06:05
2023-08-19T06:05
религия
владивосток
приморский край
русская православная церковь
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Церемония освящения состоялась в субботу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который строили в центре Владивостока с 2011 года, сообщили в администрации города. "На центральной площади Владивостока сегодня, 19 августа, прошел чин освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади. Сотни верующих собрались в храме", - говорится в сообщении на сайте городской администрации. Отмечается, что архиерей Русской православной церкви митрополит Владивостокский и Приморский Владимир провел церемонию освящения. В сентябре ожидается визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который проведет в храме божественную литургию. Освященный в субботу Спасо-Преображенский кафедральный собор - самый большой в Приморском крае, одновременно в нем могут находиться до трех тысяч верующих. До субботнего освящения там уже проходило богослужение. Верующие приходили в собор 16 апреля в честь Воскресения Христова, хотя строительные работы тогда завершены еще не были, рассказали в администрации Владивостока. Строительство собора в центре Владивостока началось весной 2011 года. В феврале 2012 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в присутствии руководства города и края освятил основание храма. Впоследствии работы приостанавливались из-за нехватки средств.
https://ria.ru/20230814/khram-1890025501.html
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владивосток, приморский край, русская православная церковь
Религия, Владивосток, Приморский край, Русская православная церковь
Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья

Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья, строившийся 12 лет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский кафедральный собор во Владивостоке
Спасо-Преображенский кафедральный собор во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Спасо-Преображенский кафедральный собор во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Церемония освящения состоялась в субботу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который строили в центре Владивостока с 2011 года, сообщили в администрации города.
"На центральной площади Владивостока сегодня, 19 августа, прошел чин освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади. Сотни верующих собрались в храме", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Отмечается, что архиерей Русской православной церкви митрополит Владивостокский и Приморский Владимир провел церемонию освящения. В сентябре ожидается визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который проведет в храме божественную литургию.
Освященный в субботу Спасо-Преображенский кафедральный собор - самый большой в Приморском крае, одновременно в нем могут находиться до трех тысяч верующих. До субботнего освящения там уже проходило богослужение. Верующие приходили в собор 16 апреля в честь Воскресения Христова, хотя строительные работы тогда завершены еще не были, рассказали в администрации Владивостока.
Строительство собора в центре Владивостока началось весной 2011 года. В феврале 2012 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в присутствии руководства города и края освятил основание храма. Впоследствии работы приостанавливались из-за нехватки средств.
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РелигияВладивостокПриморский крайРусская православная церковь
 
 
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