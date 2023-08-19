Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья
Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья, строившийся 12 лет
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский кафедральный собор во Владивостоке
Спасо-Преображенский кафедральный собор во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Церемония освящения состоялась в субботу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который строили в центре Владивостока с 2011 года, сообщили в администрации города.
"На центральной площади Владивостока сегодня, 19 августа, прошел чин освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади. Сотни верующих собрались в храме", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Отмечается, что архиерей Русской православной церкви митрополит Владивостокский и Приморский Владимир провел церемонию освящения. В сентябре ожидается визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который проведет в храме божественную литургию.
Освященный в субботу Спасо-Преображенский кафедральный собор - самый большой в Приморском крае, одновременно в нем могут находиться до трех тысяч верующих. До субботнего освящения там уже проходило богослужение. Верующие приходили в собор 16 апреля в честь Воскресения Христова, хотя строительные работы тогда завершены еще не были, рассказали в администрации Владивостока.
Строительство собора в центре Владивостока началось весной 2011 года. В феврале 2012 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в присутствии руководства города и края освятил основание храма. Впоследствии работы приостанавливались из-за нехватки средств.