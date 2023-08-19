https://ria.ru/20230819/khram-1890964946.html

Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья

Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья - РИА Новости, 19.08.2023

Во Владивостоке освятили самый большой собор Приморья

Церемония освящения состоялась в субботу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который строили в центре Владивостока с 2011 года, сообщили в администрации РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T06:05

2023-08-19T06:05

2023-08-19T06:05

религия

владивосток

приморский край

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/10/1563251027_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_af6ce23e84cd2dd588ad1ae695cd37e7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Церемония освящения состоялась в субботу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который строили в центре Владивостока с 2011 года, сообщили в администрации города. "На центральной площади Владивостока сегодня, 19 августа, прошел чин освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади. Сотни верующих собрались в храме", - говорится в сообщении на сайте городской администрации. Отмечается, что архиерей Русской православной церкви митрополит Владивостокский и Приморский Владимир провел церемонию освящения. В сентябре ожидается визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который проведет в храме божественную литургию. Освященный в субботу Спасо-Преображенский кафедральный собор - самый большой в Приморском крае, одновременно в нем могут находиться до трех тысяч верующих. До субботнего освящения там уже проходило богослужение. Верующие приходили в собор 16 апреля в честь Воскресения Христова, хотя строительные работы тогда завершены еще не были, рассказали в администрации Владивостока. Строительство собора в центре Владивостока началось весной 2011 года. В феврале 2012 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в присутствии руководства города и края освятил основание храма. Впоследствии работы приостанавливались из-за нехватки средств.

https://ria.ru/20230814/khram-1890025501.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, приморский край, русская православная церковь