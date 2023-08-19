https://ria.ru/20230819/istrebiteli-1891046731.html

В Киеве заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16

В Киеве заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16 - РИА Новости, 19.08.2023

В Киеве заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T19:15

2023-08-19T19:15

2023-08-19T19:15

в мире

россия

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украина

алексей резников

сергей лавров

нато

f-16

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. "Учения уже начались", - приводит слова Резникова украинский телеканал "24". Подробности он приводить отказался. По его словам, о завершении учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой. "Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное – сколько", - добавил Резников, отметив, что уверен в том, что ВСУ будут применять истребители F-16, однако когда именно – вопрос пока открыт. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

россия

киев

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в мире, россия, киев, украина, алексей резников, сергей лавров, нато, f-16