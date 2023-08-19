https://ria.ru/20230819/istrebiteli-1891046731.html
В Киеве заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16
В Киеве заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16 - РИА Новости, 19.08.2023
В Киеве заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T19:15
2023-08-19T19:15
2023-08-19T19:15
в мире
россия
киев
украина
алексей резников
сергей лавров
нато
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95cd98796552775f7df0856b65cd8010.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось. "Учения уже начались", - приводит слова Резникова украинский телеканал "24". Подробности он приводить отказался. По его словам, о завершении учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой. "Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное – сколько", - добавил Резников, отметив, что уверен в том, что ВСУ будут применять истребители F-16, однако когда именно – вопрос пока открыт. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_45b793e6c35ad101e58c66093949bf36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, алексей резников, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Россия, Киев, Украина, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО, F-16
В Киеве заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16
Министр обороны Украины Резников: обучения пилотов на истребителях F-16 началось
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже началось.
"Учения уже начались", - приводит слова Резникова украинский телеканал "24". Подробности он приводить отказался. По его словам, о завершении учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.
"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное – сколько", - добавил Резников, отметив, что уверен в том, что ВСУ будут применять истребители F-16, однако когда именно – вопрос пока открыт.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон
принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании
и Нидерландов
. Белый дом подтвердил, что Украина
получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что США
и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
"Хватит кормить Украину!": избиратели Запада больше не хотят содержать Киев