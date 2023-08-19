https://ria.ru/20230819/indiya-1891021476.html

Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ

Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023

Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ

Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T15:59

2023-08-19T15:59

2023-08-19T15:59

индия

экономика

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми, передаёт газета Business Standard. Эти металлы имеют жизненно важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии. "Правительство планирует ввести запрет на экспорт этих полезных ископаемых из-за их значимости для энергетических секторов и важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений", - заявил источник в правительстве. В середине июля правительство Индии одобрило поправки к закону о шахтах и полезных ископаемых, разрешающие коммерческую добычу лития, бериллия, титана, ниобия, тантала и циркония.

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

индия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индия, экономика