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Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
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15:59 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/indiya-1891021476.html
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ
Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:59
2023-08-19T15:59
индия
экономика
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми, передаёт газета Business Standard. Эти металлы имеют жизненно важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии. "Правительство планирует ввести запрет на экспорт этих полезных ископаемых из-за их значимости для энергетических секторов и важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений", - заявил источник в правительстве. В середине июля правительство Индии одобрило поправки к закону о шахтах и полезных ископаемых, разрешающие коммерческую добычу лития, бериллия, титана, ниобия, тантала и циркония.
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индия, экономика
Индия, Экономика
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ

Business Standard: Индия намерена запретить экспорт лития, бериллия и тантала

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми, передаёт газета Business Standard.
Эти металлы имеют жизненно важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии.
«
"Правительство планирует ввести запрет на экспорт этих полезных ископаемых из-за их значимости для энергетических секторов и важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений", - заявил источник в правительстве.
В середине июля правительство Индии одобрило поправки к закону о шахтах и полезных ископаемых, разрешающие коммерческую добычу лития, бериллия, титана, ниобия, тантала и циркония.
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