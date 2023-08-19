https://ria.ru/20230819/indiya-1891021476.html
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ
Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:59
2023-08-19T15:59
2023-08-19T15:59
индия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6879f1ab5079a4d486bc53e71a081272.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми, передаёт газета Business Standard. Эти металлы имеют жизненно важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии. "Правительство планирует ввести запрет на экспорт этих полезных ископаемых из-за их значимости для энергетических секторов и важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений", - заявил источник в правительстве. В середине июля правительство Индии одобрило поправки к закону о шахтах и полезных ископаемых, разрешающие коммерческую добычу лития, бериллия, титана, ниобия, тантала и циркония.
https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_130:0:1877:1310_1920x0_80_0_0_97e4810f9dc0cffa9c85b53b6baa1f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, экономика
Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ
Business Standard: Индия намерена запретить экспорт лития, бериллия и тантала