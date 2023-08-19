https://ria.ru/20230819/general-1890965329.html

Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ

Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023

Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ

ВСУ потеряли большое количество командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, его слова передает Reuters. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T06:18

2023-08-19T06:18

2023-08-19T06:18

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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли большое количество командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, его слова передает Reuters."Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", — рассказал он журналистам.Встреча немецкого генерала и представителей прессы прошла на полигоне Клитц в Германии, где иностранные инструкторы обучают украинских военных.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ за два месяца с начала "контрнаступления" потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20230817/vsu-1890636453.html

https://ria.ru/20230818/sholts-1890949707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, бундесвер германии, нато