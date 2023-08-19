Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ
Генерал бундесвера Марлоу: украинцев волнует гибель большого числа офицеров ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли большое количество командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, его слова передает Reuters.
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"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", — рассказал он журналистам.
Встреча немецкого генерала и представителей прессы прошла на полигоне Клитц в Германии, где иностранные инструкторы обучают украинских военных.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ за два месяца с начала "контрнаступления" потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.