Рейтинг@Mail.ru
Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/general-1890965329.html
Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ
Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023
Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ
ВСУ потеряли большое количество командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, его слова передает Reuters. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T06:18
2023-08-19T06:18
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
бундесвер германии
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли большое количество командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, его слова передает Reuters.&quot;Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников&quot;, — рассказал он журналистам.Встреча немецкого генерала и представителей прессы прошла на полигоне Клитц в Германии, где иностранные инструкторы обучают украинских военных.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ за два месяца с начала "контрнаступления" потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230817/vsu-1890636453.html
https://ria.ru/20230818/sholts-1890949707.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, бундесвер германии, нато
В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии, НАТО
Это их сильно волнует. Немецкий генерал назвал слабое место ВСУ

Генерал бундесвера Марлоу: украинцев волнует гибель большого числа офицеров ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли большое количество командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, его слова передает Reuters.
«

"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", — рассказал он журналистам.

Встреча немецкого генерала и представителей прессы прошла на полигоне Клитц в Германии, где иностранные инструкторы обучают украинских военных.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины
17 августа, 15:15
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ за два месяца с начала "контрнаступления" потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Немецких солдат на Украине нет и не будет, заявил Шольц
Вчера, 23:17
 
В миреУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныБундесвер ГерманииНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала