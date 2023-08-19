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В ЛНР задержали женщину, работающую на Киев
В ЛНР задержали женщину, работающую на Киев - РИА Новости, 19.08.2023
В ЛНР задержали женщину, работающую на Киев
Сотрудники управления ФСБ по ЛНР задержали проживавшую в республике гражданку Украины, которая передавала сведения о местах дислокации Народной милиции и... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:36
2023-08-19T11:36
2023-08-19T13:22
луганская народная республика
украина
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по ЛНР задержали проживавшую в республике гражданку Украины, которая передавала сведения о местах дислокации Народной милиции и российских войск. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины", - рассказали в ведомстве.По данным ведомства, с августа 2022 года жительница республики с целью оказания содействия армии Киева собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ, "которые в дальнейшем передала иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации". "Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурантка задержана. Ведется следствие", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
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луганская народная республика, украина, россия, безопасность
Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Безопасность
В ЛНР задержали женщину, работающую на Киев
ФСБ задержала проживающую в ЛНР женщину-информатора ВСУ