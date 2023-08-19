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События, изменившие мир: история России в фотографиях - РИА Новости, 19.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.08.2023 (обновлено: 08:03 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/foto-1890256029.html
События, изменившие мир: история России в фотографиях
События, изменившие мир: история России в фотографиях - РИА Новости, 19.08.2023
События, изменившие мир: история России в фотографиях
В XX и начале XXI веков российская история несколько раз круто меняла свой ход, а страна становилась сильнее. Самые знаковые события — в материале РИА Новости к РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T08:00
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культура
культура
россия
фото
день победы
юрий гагарин (космонавт)
олимпиада-80
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В XX и начале XXI веков российская история несколько раз круто меняла свой ход, а страна становилась сильнее. Самые знаковые события — в материале РИА Новости к Всемирному дню фотографии.
россия
республика крым
запорожская область
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культура, россия, фото, день победы, юрий гагарин (космонавт), олимпиада-80, владимир путин, евровидение, чемпионат мира по футболу 2018, республика крым, признание днр и лнр в россии, запорожская область, херсонская область , фото
Культура, Культура, Россия, Фото, День Победы, Юрий Гагарин (космонавт), Олимпиада-80, Владимир Путин, Евровидение, Чемпионат мира по футболу 2018, Республика Крым, Признание ДНР и ЛНР в России, Запорожская область, Херсонская область

События, изменившие мир: история России в фотографиях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В XX и начале XXI веков российская история несколько раз круто меняла свой ход, а страна становилась сильнее. Самые знаковые события — в материале РИА Новости к Всемирному дню фотографии.
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанк

Нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, продлившаяся 1418 дней и унесшая более 27 миллионов жизней.

На фото запечатлен Парад Победы в Москве 24 июня 1945-го. Знамена поверженных фашистских армий бросают к стенам Кремля.

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год

Нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, продлившаяся 1418 дней и унесшая более 27 миллионов жизней.

На фото запечатлен Парад Победы в Москве 24 июня 1945-го. Знамена поверженных фашистских армий бросают к стенам Кремля.

© РИА Новости / Макс Альперт
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1 из 13
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Летом 1957-го в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — под лозунгом "За мир и дружбу". Приехали представители 131 страны.

Это одно из крупнейших культурных и политических событий первых послевоенных десятилетий.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки

Летом 1957-го в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — под лозунгом "За мир и дружбу". Приехали представители 131 страны.

Это одно из крупнейших культурных и политических событий первых послевоенных десятилетий.

© РИА Новости / Иван Шагин
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2 из 13
© РИА Новости / Александр Сергеев | Перейти в медиабанк

12 апреля 1961-го советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет. Пилотируемый им корабль "Восток-1" провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.

При спуске на высоте нескольких километров космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги, вблизи деревни Смеловка Саратовской области. На фото Гагарин в окружении поисковой команды и местных жителей.

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля Восток-1

12 апреля 1961-го советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет. Пилотируемый им корабль "Восток-1" провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.

При спуске на высоте нескольких километров космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги, вблизи деревни Смеловка Саратовской области. На фото Гагарин в окружении поисковой команды и местных жителей.

© РИА Новости / Александр Сергеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

В 1980-м Москва принимала XXII летние Олимпийские игры. Их талисманом стал герой русских народных сказок Миша.

На закрытии игр восьмиметровый медвежонок улетел с Центрального стадиона имени В. И. Ленина под песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "До свидания, Москва" в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой.

8-метровый Мишка

В 1980-м Москва принимала XXII летние Олимпийские игры. Их талисманом стал герой русских народных сказок Миша.

На закрытии игр восьмиметровый медвежонок улетел с Центрального стадиона имени В. И. Ленина под песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "До свидания, Москва" в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 13
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанк

17 марта 1991-го на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР.

Однако 8 декабря того же года главы РСФСР, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин (второй справа), Станислав Шушкевич (в центре), Леонид Кравчук (слева) — заявили, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, и заключили Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Двадцать шестого декабря СССР официально прекратил свое существование.

Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год

17 марта 1991-го на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР.

Однако 8 декабря того же года главы РСФСР, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин (второй справа), Станислав Шушкевич (в центре), Леонид Кравчук (слева) — заявили, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, и заключили Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Двадцать шестого декабря СССР официально прекратил свое существование.

© РИА Новости / Юрий Иванов
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5 из 13
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

В новогоднем обращении на пороге 2000-го первый президент России Борис Ельцин объявил о том, что уходит в отставку. Полномочия главы государства перешли председателю правительства Владимиру Путину.

На досрочных выборах президента 26 марта 2000-го Путин одержал победу уже в первом туре, набрав 52,94 процента голосов. Инаугурация состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Владимира Путина переизбрали в 2004-м, 2012-м и 2018-м.

Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Май 2000-го

В новогоднем обращении на пороге 2000-го первый президент России Борис Ельцин объявил о том, что уходит в отставку. Полномочия главы государства перешли председателю правительства Владимиру Путину.

На досрочных выборах президента 26 марта 2000-го Путин одержал победу уже в первом туре, набрав 52,94 процента голосов. Инаугурация состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Владимира Путина переизбрали в 2004-м, 2012-м и 2018-м.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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6 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На 58-м международном конкурсе красоты "Мисс мира — 2008" в Йоханнесбурге (ЮАР) победила 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова.

До этого титула "Мисс мира" удостоилась Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки — в 1992-м, в Сан-Сити (ЮАР).

Мисс мира — 2008 россиянка Ксения Сухинова прилетела в Москву

На 58-м международном конкурсе красоты "Мисс мира — 2008" в Йоханнесбурге (ЮАР) победила 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова.

До этого титула "Мисс мира" удостоилась Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки — в 1992-м, в Сан-Сити (ЮАР).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 13
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

В 2009-м в первый и единственный раз конкурс "Евровидение" проходил в Москве. Это право для России завоевал Дима Билан годом ранее.

В Москве лауреатом стал уроженец Минска Александр Рыбак, представлявший Норвегию с песней Fairytale.

Победитель конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак в СК Олимпийский

В 2009-м в первый и единственный раз конкурс "Евровидение" проходил в Москве. Это право для России завоевал Дима Билан годом ранее.

В Москве лауреатом стал уроженец Минска Александр Рыбак, представлявший Норвегию с песней Fairytale.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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8 из 13
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В 2014-м Россия справилась с еще одной амбициозной задачей — провела зимнюю Олимпиаду в субтропиках, в Сочи.

Игры запомнились не только высоким уровнем организации, красочными театрализованными представлениями, но и успехом наших спортсменов. Российская команда завоевала 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.

Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр

В 2014-м Россия справилась с еще одной амбициозной задачей — провела зимнюю Олимпиаду в субтропиках, в Сочи.

Игры запомнились не только высоким уровнем организации, красочными театрализованными представлениями, но и успехом наших спортсменов. Российская команда завоевала 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.

© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанк

16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум о статусе полуострова. На фото жители Симферополя на концерте "Крым-Весна" в ожидании объявления итогов.

96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента севастопольцев высказались за вхождение в состав России.

Восемнадцатого марта 2014-го полуостров воссоединился с большой родиной.

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна

16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум о статусе полуострова. На фото жители Симферополя на концерте "Крым-Весна" в ожидании объявления итогов.

96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента севастопольцев высказались за вхождение в состав России.

Восемнадцатого марта 2014-го полуостров воссоединился с большой родиной.

© РИА Новости / Алексей Ничукин
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10 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Чемпионат мира по футболу — 2018 прошел на 12 стадионах в 11 российских городах. Игры посетили более 1,5 миллиона человек. Совет ФИФА признал чемпионат лучшим в истории.

Одним из самых запоминающихся для наших болельщиков стал матч 1/8 финала между сборными Испании и России.

На фото — ставшая легендарной "нога Акинфеева" (капитана), защитившая ворота и позволившая России выйти в четвертьфинал.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания — Россия

Чемпионат мира по футболу — 2018 прошел на 12 стадионах в 11 российских городах. Игры посетили более 1,5 миллиона человек. Совет ФИФА признал чемпионат лучшим в истории.

Одним из самых запоминающихся для наших болельщиков стал матч 1/8 финала между сборными Испании и России.

На фото — ставшая легендарной "нога Акинфеева" (капитана), защитившая ворота и позволившая России выйти в четвертьфинал.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Двадцать первого февраля 2022-го Владимир Путин подписал указы о признании Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Слева на снимке — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.

Двадцать четвертого февраля началась специальная военная операция на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация, защита людей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)

Двадцать первого февраля 2022-го Владимир Путин подписал указы о признании Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Слева на снимке — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.

Двадцать четвертого февраля началась специальная военная операция на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация, защита людей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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12 из 13
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

С 23 по 27 сентября 2022-го в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях провели референдумы о присоединении к России.

В ДНР это поддержали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

В ночь на 30 сентября Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей, а 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В ряде российских городов состоялись митинги-концерты в поддержку итогов референдумов, собравшие сотни тысяч участников. На фото — мероприятие в Екатеринбурге.

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России на площади Коммунаров в Екатеринбурге

С 23 по 27 сентября 2022-го в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях провели референдумы о присоединении к России.

В ДНР это поддержали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

В ночь на 30 сентября Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей, а 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В ряде российских городов состоялись митинги-концерты в поддержку итогов референдумов, собравшие сотни тысяч участников. На фото — мероприятие в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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13 из 13
 
КультураКультураРоссияФотоДень ПобедыЮрий Гагарин (космонавт)Олимпиада-80Владимир ПутинЕвровидениеЧемпионат мира по футболу 2018Республика КрымПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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