События, изменившие мир: история России в фотографиях

Нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, продлившаяся 1418 дней и унесшая более 27 миллионов жизней.

На фото запечатлен Парад Победы в Москве 24 июня 1945-го. Знамена поверженных фашистских армий бросают к стенам Кремля.