Нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, продлившаяся 1418 дней и унесшая более 27 миллионов жизней.
На фото запечатлен Парад Победы в Москве 24 июня 1945-го. Знамена поверженных фашистских армий бросают к стенам Кремля.
Нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, продлившаяся 1418 дней и унесшая более 27 миллионов жизней.
На фото запечатлен Парад Победы в Москве 24 июня 1945-го. Знамена поверженных фашистских армий бросают к стенам Кремля.
Летом 1957-го в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — под лозунгом "За мир и дружбу". Приехали представители 131 страны.
Это одно из крупнейших культурных и политических событий первых послевоенных десятилетий.
Летом 1957-го в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — под лозунгом "За мир и дружбу". Приехали представители 131 страны.
Это одно из крупнейших культурных и политических событий первых послевоенных десятилетий.
12 апреля 1961-го советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет. Пилотируемый им корабль "Восток-1" провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.
При спуске на высоте нескольких километров космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги, вблизи деревни Смеловка Саратовской области. На фото Гагарин в окружении поисковой команды и местных жителей.
12 апреля 1961-го советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет. Пилотируемый им корабль "Восток-1" провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.
При спуске на высоте нескольких километров космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги, вблизи деревни Смеловка Саратовской области. На фото Гагарин в окружении поисковой команды и местных жителей.
В 1980-м Москва принимала XXII летние Олимпийские игры. Их талисманом стал герой русских народных сказок Миша.
На закрытии игр восьмиметровый медвежонок улетел с Центрального стадиона имени В. И. Ленина под песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "До свидания, Москва" в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой.
В 1980-м Москва принимала XXII летние Олимпийские игры. Их талисманом стал герой русских народных сказок Миша.
На закрытии игр восьмиметровый медвежонок улетел с Центрального стадиона имени В. И. Ленина под песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "До свидания, Москва" в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой.
17 марта 1991-го на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР.
Однако 8 декабря того же года главы РСФСР, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин (второй справа), Станислав Шушкевич (в центре), Леонид Кравчук (слева) — заявили, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, и заключили Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Двадцать шестого декабря СССР официально прекратил свое существование.
17 марта 1991-го на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР.
Однако 8 декабря того же года главы РСФСР, Белоруссии и Украины — Борис Ельцин (второй справа), Станислав Шушкевич (в центре), Леонид Кравчук (слева) — заявили, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, и заключили Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Двадцать шестого декабря СССР официально прекратил свое существование.
В новогоднем обращении на пороге 2000-го первый президент России Борис Ельцин объявил о том, что уходит в отставку. Полномочия главы государства перешли председателю правительства Владимиру Путину.
На досрочных выборах президента 26 марта 2000-го Путин одержал победу уже в первом туре, набрав 52,94 процента голосов. Инаугурация состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Владимира Путина переизбрали в 2004-м, 2012-м и 2018-м.
В новогоднем обращении на пороге 2000-го первый президент России Борис Ельцин объявил о том, что уходит в отставку. Полномочия главы государства перешли председателю правительства Владимиру Путину.
На досрочных выборах президента 26 марта 2000-го Путин одержал победу уже в первом туре, набрав 52,94 процента голосов. Инаугурация состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Владимира Путина переизбрали в 2004-м, 2012-м и 2018-м.
На 58-м международном конкурсе красоты "Мисс мира — 2008" в Йоханнесбурге (ЮАР) победила 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова.
До этого титула "Мисс мира" удостоилась Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки — в 1992-м, в Сан-Сити (ЮАР).
На 58-м международном конкурсе красоты "Мисс мира — 2008" в Йоханнесбурге (ЮАР) победила 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова.
До этого титула "Мисс мира" удостоилась Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки — в 1992-м, в Сан-Сити (ЮАР).
В 2009-м в первый и единственный раз конкурс "Евровидение" проходил в Москве. Это право для России завоевал Дима Билан годом ранее.
В Москве лауреатом стал уроженец Минска Александр Рыбак, представлявший Норвегию с песней Fairytale.
В 2009-м в первый и единственный раз конкурс "Евровидение" проходил в Москве. Это право для России завоевал Дима Билан годом ранее.
В Москве лауреатом стал уроженец Минска Александр Рыбак, представлявший Норвегию с песней Fairytale.
В 2014-м Россия справилась с еще одной амбициозной задачей — провела зимнюю Олимпиаду в субтропиках, в Сочи.
Игры запомнились не только высоким уровнем организации, красочными театрализованными представлениями, но и успехом наших спортсменов. Российская команда завоевала 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.
В 2014-м Россия справилась с еще одной амбициозной задачей — провела зимнюю Олимпиаду в субтропиках, в Сочи.
Игры запомнились не только высоким уровнем организации, красочными театрализованными представлениями, но и успехом наших спортсменов. Российская команда завоевала 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.
16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум о статусе полуострова. На фото жители Симферополя на концерте "Крым-Весна" в ожидании объявления итогов.
96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента севастопольцев высказались за вхождение в состав России.
Восемнадцатого марта 2014-го полуостров воссоединился с большой родиной.
16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум о статусе полуострова. На фото жители Симферополя на концерте "Крым-Весна" в ожидании объявления итогов.
96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента севастопольцев высказались за вхождение в состав России.
Восемнадцатого марта 2014-го полуостров воссоединился с большой родиной.
Чемпионат мира по футболу — 2018 прошел на 12 стадионах в 11 российских городах. Игры посетили более 1,5 миллиона человек. Совет ФИФА признал чемпионат лучшим в истории.
Одним из самых запоминающихся для наших болельщиков стал матч 1/8 финала между сборными Испании и России.
На фото — ставшая легендарной "нога Акинфеева" (капитана), защитившая ворота и позволившая России выйти в четвертьфинал.
Чемпионат мира по футболу — 2018 прошел на 12 стадионах в 11 российских городах. Игры посетили более 1,5 миллиона человек. Совет ФИФА признал чемпионат лучшим в истории.
Одним из самых запоминающихся для наших болельщиков стал матч 1/8 финала между сборными Испании и России.
На фото — ставшая легендарной "нога Акинфеева" (капитана), защитившая ворота и позволившая России выйти в четвертьфинал.
Двадцать первого февраля 2022-го Владимир Путин подписал указы о признании Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Слева на снимке — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.
Двадцать четвертого февраля началась специальная военная операция на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация, защита людей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима.
Двадцать первого февраля 2022-го Владимир Путин подписал указы о признании Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Слева на снимке — глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин.
Двадцать четвертого февраля началась специальная военная операция на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация, защита людей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима.
С 23 по 27 сентября 2022-го в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях провели референдумы о присоединении к России.
В ДНР это поддержали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
В ночь на 30 сентября Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей, а 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
В ряде российских городов состоялись митинги-концерты в поддержку итогов референдумов, собравшие сотни тысяч участников. На фото — мероприятие в Екатеринбурге.
С 23 по 27 сентября 2022-го в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях провели референдумы о присоединении к России.
В ДНР это поддержали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
В ночь на 30 сентября Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей, а 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
В ряде российских городов состоялись митинги-концерты в поддержку итогов референдумов, собравшие сотни тысяч участников. На фото — мероприятие в Екатеринбурге.