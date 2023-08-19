https://ria.ru/20230819/flag-1891008263.html

В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров

В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров - РИА Новости, 19.08.2023

В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров

В Оренбуржье в канун Дня Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, развернули самый длинный в стране триколор длиной 1588 метров и... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:01

2023-08-19T14:01

2023-08-19T14:01

оренбургская область

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891007968_0:163:3080:1897_1920x0_80_0_0_697453ba5da80d61e7cf95aeaf54f582.jpg

ОРЕНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. В Оренбуржье в канун Дня Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, развернули самый длинный в стране триколор длиной 1588 метров и шириной 4,5 метра, сообщает пресс-служба правительства региона. Событие состоялось в субботу в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района. В нем приняли участие более 3 тысяч человек. Самый длинный государственный флаг украсил улицу с символическим названием – Российская. "Рекорд официально зарегистрирован и будет внесен в Книгу рекордов России. Побит предыдущий рекорд Самарской области, установленный в 2019 году. Тогда самарчане развернули флаг длиной 1012 метров", - отмечается в сообщении. Впервые в Оренбуржье акция прошла в 2022 году. Длина флага составила 1300 метров, однако рекорд не регистрировался официально. "В этом году триколор еще на 300 метров длиннее, а рекорд зафиксирован", - добавили в пресс-службе..

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область