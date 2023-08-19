В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров
© Фото : пресс-cлужба губернатора и правительства Оренбургской областиВ Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров
© Фото : пресс-cлужба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров
ОРЕНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. В Оренбуржье в канун Дня Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, развернули самый длинный в стране триколор длиной 1588 метров и шириной 4,5 метра, сообщает пресс-служба правительства региона.
Событие состоялось в субботу в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района. В нем приняли участие более 3 тысяч человек. Самый длинный государственный флаг украсил улицу с символическим названием – Российская.
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"Рекорд официально зарегистрирован и будет внесен в Книгу рекордов России. Побит предыдущий рекорд Самарской области, установленный в 2019 году. Тогда самарчане развернули флаг длиной 1012 метров", - отмечается в сообщении.
Впервые в Оренбуржье акция прошла в 2022 году. Длина флага составила 1300 метров, однако рекорд не регистрировался официально. "В этом году триколор еще на 300 метров длиннее, а рекорд зафиксирован", - добавили в пресс-службе..