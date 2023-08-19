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В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров - РИА Новости, 19.08.2023
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Оренбургская область
 
14:01 19.08.2023
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В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров
В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров - РИА Новости, 19.08.2023
В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров
В Оренбуржье в канун Дня Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, развернули самый длинный в стране триколор длиной 1588 метров и... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:01
2023-08-19T14:01
оренбургская область
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. В Оренбуржье в канун Дня Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, развернули самый длинный в стране триколор длиной 1588 метров и шириной 4,5 метра, сообщает пресс-служба правительства региона. Событие состоялось в субботу в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района. В нем приняли участие более 3 тысяч человек. Самый длинный государственный флаг украсил улицу с символическим названием – Российская. "Рекорд официально зарегистрирован и будет внесен в Книгу рекордов России. Побит предыдущий рекорд Самарской области, установленный в 2019 году. Тогда самарчане развернули флаг длиной 1012 метров", - отмечается в сообщении. Впервые в Оренбуржье акция прошла в 2022 году. Длина флага составила 1300 метров, однако рекорд не регистрировался официально. "В этом году триколор еще на 300 метров длиннее, а рекорд зафиксирован", - добавили в пресс-службе..
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оренбургская область
Оренбургская область, Оренбургская область

В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров

© Фото : пресс-cлужба губернатора и правительства Оренбургской областиВ Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров
В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Фото : пресс-cлужба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбуржье в честь Дня флага развернули триколор длиной 1588 метров
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ОРЕНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. В Оренбуржье в канун Дня Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, развернули самый длинный в стране триколор длиной 1588 метров и шириной 4,5 метра, сообщает пресс-служба правительства региона.
Событие состоялось в субботу в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района. В нем приняли участие более 3 тысяч человек. Самый длинный государственный флаг украсил улицу с символическим названием – Российская.
«
"Рекорд официально зарегистрирован и будет внесен в Книгу рекордов России. Побит предыдущий рекорд Самарской области, установленный в 2019 году. Тогда самарчане развернули флаг длиной 1012 метров", - отмечается в сообщении.
Впервые в Оренбуржье акция прошла в 2022 году. Длина флага составила 1300 метров, однако рекорд не регистрировался официально. "В этом году триколор еще на 300 метров длиннее, а рекорд зафиксирован", - добавили в пресс-службе..
 
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