https://ria.ru/20230819/filmy-1891145946.html

Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО

Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО - РИА Новости, 20.08.2023

Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО

Сценарии художественных фильмов про СВО проходят процедуру питчинга, по ее окончании прошедшие отбор будут запущены в производство, сообщил на международном... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-19T18:30

2023-08-19T18:30

2023-08-20T18:29

россия

санкт-петербург

яна поплавская

культура

телеканал rt

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Сценарии художественных фильмов про СВО проходят процедуру питчинга, по ее окончании прошедшие отбор будут запущены в производство, сообщил на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время героев" журналист, писатель Герман Садулаев. Речь о поддержке культуры и поиске новых форм рассказа жителям России о том, что происходит на СВО, зашла на круглом столе "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги", который прошел в рамках фестиваля. "Мы сейчас пытаемся снимать фильмы, сценарии проходят процедуру питчинга, как закончится, надеюсь будем снимать много", - сказал Садулаев. Участники круглого стола отметили необходимость государственной поддержки тех артистов, которые все это время ездят на передовую и дают концерты, пишут книги о войне. По мнению участников круглого стола, сейчас российская культура проходит период освобождения от принесенных с Запада ценностей. "За культуру вы не беспокойтесь, очень сейчас встанет, я даже не могу сказать с колен, она оторвется от западной системы координат, которая была много лет. А чтобы понять, какое у нас лицо, надо ходить в кино и смотреть. Да вот оно, наше лицо, оно такое, как у вас, как у всех собравшихся в зале", - отметила актриса Яна Поплавская. Международный фестиваль "RT.Док: Время героев" продлится в Петербурге до 20 августа. Показы картин и обсуждения увиденного со съемочными группами проходят в кинотеатре "Аврора" (Невский проспект, 60, литера И). Вход для зрителей - бесплатный.

https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890196001.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, яна поплавская, культура, телеканал rt