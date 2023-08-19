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Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО - РИА Новости, 20.08.2023
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18:30 19.08.2023 (обновлено: 18:29 20.08.2023)
https://ria.ru/20230819/filmy-1891145946.html
Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО
Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО - РИА Новости, 20.08.2023
Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО
Сценарии художественных фильмов про СВО проходят процедуру питчинга, по ее окончании прошедшие отбор будут запущены в производство, сообщил на международном... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-19T18:30
2023-08-20T18:29
россия
санкт-петербург
яна поплавская
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Сценарии художественных фильмов про СВО проходят процедуру питчинга, по ее окончании прошедшие отбор будут запущены в производство, сообщил на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время героев" журналист, писатель Герман Садулаев. Речь о поддержке культуры и поиске новых форм рассказа жителям России о том, что происходит на СВО, зашла на круглом столе "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги", который прошел в рамках фестиваля. "Мы сейчас пытаемся снимать фильмы, сценарии проходят процедуру питчинга, как закончится, надеюсь будем снимать много", - сказал Садулаев. Участники круглого стола отметили необходимость государственной поддержки тех артистов, которые все это время ездят на передовую и дают концерты, пишут книги о войне. По мнению участников круглого стола, сейчас российская культура проходит период освобождения от принесенных с Запада ценностей. "За культуру вы не беспокойтесь, очень сейчас встанет, я даже не могу сказать с колен, она оторвется от западной системы координат, которая была много лет. А чтобы понять, какое у нас лицо, надо ходить в кино и смотреть. Да вот оно, наше лицо, оно такое, как у вас, как у всех собравшихся в зале", - отметила актриса Яна Поплавская. Международный фестиваль "RT.Док: Время героев" продлится в Петербурге до 20 августа. Показы картин и обсуждения увиденного со съемочными группами проходят в кинотеатре "Аврора" (Невский проспект, 60, литера И). Вход для зрителей - бесплатный.
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россия, санкт-петербург, яна поплавская, культура, телеканал rt
Россия, Санкт-Петербург, Яна Поплавская, Культура, Телеканал RT
Садулаев рассказал о питчинге сценариев фильмов про СВО

Садулаев: сценарии художественных фильмов про спецоперацию проходят питчинг

© Фото : Пресс-служба RTАфиша Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Афиша Международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Фото : Пресс-служба RT
Афиша Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Сценарии художественных фильмов про СВО проходят процедуру питчинга, по ее окончании прошедшие отбор будут запущены в производство, сообщил на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время героев" журналист, писатель Герман Садулаев.
Речь о поддержке культуры и поиске новых форм рассказа жителям России о том, что происходит на СВО, зашла на круглом столе "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги", который прошел в рамках фестиваля.
"Мы сейчас пытаемся снимать фильмы, сценарии проходят процедуру питчинга, как закончится, надеюсь будем снимать много", - сказал Садулаев.
Участники круглого стола отметили необходимость государственной поддержки тех артистов, которые все это время ездят на передовую и дают концерты, пишут книги о войне. По мнению участников круглого стола, сейчас российская культура проходит период освобождения от принесенных с Запада ценностей.
"За культуру вы не беспокойтесь, очень сейчас встанет, я даже не могу сказать с колен, она оторвется от западной системы координат, которая была много лет. А чтобы понять, какое у нас лицо, надо ходить в кино и смотреть. Да вот оно, наше лицо, оно такое, как у вас, как у всех собравшихся в зале", - отметила актриса Яна Поплавская.
Международный фестиваль "RT.Док: Время героев" продлится в Петербурге до 20 августа. Показы картин и обсуждения увиденного со съемочными группами проходят в кинотеатре "Аврора" (Невский проспект, 60, литера И). Вход для зрителей - бесплатный.
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