https://ria.ru/20230819/filmy-1891014481.html

Командир морпехов призвал показывать фильмы "RT.Док" по телевизору

Командир морпехов призвал показывать фильмы "RT.Док" по телевизору - РИА Новости, 19.08.2023

Командир морпехов призвал показывать фильмы "RT.Док" по телевизору

Фильмы, которые демонстрируют на фестивале "RT.Док: Время героев", необходимо показывать по телевидению, так как они являются важной частью... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:55

2023-08-19T14:55

2023-08-19T14:55

санкт-петербург

культура

телеканал rt

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Фильмы, которые демонстрируют на фестивале "RT.Док: Время героев", необходимо показывать по телевидению, так как они являются важной частью военно-патриотического воспитания молодежи, заявил на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время героев" командир морпехов, кавалер ордена Мужества Антон Филимонов (Рокот). "Время героев", скажем так, это неотъемлемая часть патриотического воспитания молодежи. Те фильмы, которые здесь преподносятся должны воспитывать людей и показывать их нужно в больших количествах не только на сайтах RT и в СМИ, но и по телевизору, потому что военно-патриотическое воспитание детей неотъемлемая часть нашего поколения, которое сменит нас", - отметил Филимонов. По словам командира морпехов, на фестивале показывают фильмы, которые демонстрируют то, что нужно знать людям. "Кадры дают возможность увидеть и почувствовать каково людям там. И не забывать о том, что чем больше мы будем помогать здесь, тем быстрее будет победа там" - отметил Филимонов. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" продлится до 20 августа. Показы и мероприятия деловой программы проходят в кинотеатре "Аврора" (Невский проспект, 60 литера И). Вход для зрителей на показы фестиваля – бесплатный.

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санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, культура, телеканал rt