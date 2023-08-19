https://ria.ru/20230819/egipet-1891069545.html

В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка

В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка - РИА Новости, 19.08.2023

В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка

Интерес в Египте к изучению русского языка заметно растет, у студентов есть желание познакомиться с российской культурой, заявил филолог-русист, заведующий... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T23:44

2023-08-19T23:44

2023-08-19T23:44

египет

каир (город)

суэцкий канал

в мире

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КАИР, 19 авг - РИА Новости. Интерес в Египте к изучению русского языка заметно растет, у студентов есть желание познакомиться с российской культурой, заявил филолог-русист, заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали. "Действительно, интерес к русскому языку заметно растет", - сказал аль-Гебали в ходе конференции "Россия - Египет: 80 лет стратегического партнерства". Он отметил, что число египетских студентов, изучающих русский язык, становится больше не только из-за возможностей трудоустройства, но также в связи с желанием ознакомиться с российской культурой. Конференция прошла в Каире в субботу. Она была приурочена к юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами. В рамках конференции состоялось обсуждение перспектив российско-египетского сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, образование и безопасность. Особое внимание было уделено реализуемым крупным совместным проектам, в том числе сооружению первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" и созданию Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

https://ria.ru/20230818/estoniya-1890781039.html

египет

каир (город)

суэцкий канал

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Екатерина Зайцева

египет, каир (город), суэцкий канал, в мире